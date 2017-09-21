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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" вышли во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Баскетболисты «Цмокі-Мінск» вышли во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов. В ответном поединке 1-го круга минчане дома обыграли «Приштину» из Косово.
«Цмокі-Мінск» — «Приштина» — 89:74 (19:17, 21:22, 23:15, 26:20)
«Цмокі-Мінск»: Мещеряков (21 + 7 подборов), Черапович (13), Адамович (9), Кудрявцев (6), Семенюк (4 + 5 подборов); Кравиш (10 + 10 подборов), Саддлер (9), Полещук (8), Уиггс (7), Салаш (2), Корж (0), Вабищевич (0).
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Вторую четверть команды провели на равных, а в третьем минчанам удалось нарастить преимущество до 10 баллов. А в заключительной четверти «драконы» окончательно сломили соперника, добившись в итоге внушительного перевеса в 15 очков.
Самым продуктивным у «Цмокаў» стал Никита Мещеряков, который за 24 минуты на паркете набрал 21 очко при 7 подборах.
Александр Крутиков (главный тренер «Цмокі-Мінск»):
— Поздравляю свою команду, всех ребят и тренеров с выходом в следующий раунд. Мы очень пассивно начали в первой половине, и трудно сказать, с чем это было связано. Возможно, мы были слишком уверены, что дожмем противника. Во второй половине «скамейка» добавила энергии, и мы в итоге победили. Я доволен результатом игры и выходом в следующий раунд и доволен, что удалось выпустить на площадку всех заявленных игроков, — приводит слова тренера минчан официальный
Во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов соперником «Цмокаў» станет украинский «Будивельник». Причем ближайшая игра пройдет в Минске на паркете Falcon Club уже в воскресенье, 24 сентября (начало в 19.45). Ответный матч запланирован на 26 сентября в Киеве. Победителя белорусско-украинской дуэли в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов ждут встречи с французским «Нантером».
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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" вышли во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов. В ответном поединке 1-го круга минчане дома обыграли "Приштину" из Косово.
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