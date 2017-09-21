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БФБ пригрозила служебным разбирательством тренеру биатлонистки, перебравшейся в Украину
Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский прокомментировал ситуацию вокруг
— В связи с несколькими
В Беларуси для тренировок и подготовки Дарьи Блашко были созданы все условия, она неоднократно приглашалась в национальную команду, и мы рассчитывали на нее как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе.
Учитывая, какую роль в этой нетипичной для белорусского биатлона ситуации сыграл личный тренер спортсменки Махлаев В.А., БФБ будет рассматривать возможность открытия служебного разбирательства в отношении этого специалиста, — сказал Анатолий Стромский.
На днях президент ФБУ Владимир Брынзак в интервью журналисту
Напомним, что на недавнем чемпионате Германии по летнему биатлону Дарья Блашко была заявлена за сборную Украины. В масс-старте она
Личный тренер Владимир Махлаев и спортсменка обратились с просьбой о смене гражданства, в ФБУ ее рассмотрели и приняли решение.
Сейчас Дарья Блашко готовится с резервной командой Украины за частные деньги спортивного клуба, за который она выступала на чемпионате Германии.
В официальных стартах Блашко выступать не может, сейчас идет оформление гражданства. Как только будут готовы документы, ФБУ намерена обратиться к белорусской федерации с официальным письмом.
В случае отказа со стороны белорусской федерации спортсменку ждет двухгодичный карантин. Это значит, что Дарья сможет возобновить выступления на официальных стартах лишь в марте 2019 года.
Однако если федерации договорятся, то срок карантина может быть сокращен на один год или даже аннулирован.
Предыдущий раз Дарья Блашко выступала за Беларусь 12 марта 2017 года на Кубке IBU в эстонском Отепяя.
Впрочем, как неоднократно заявлял личный тренер Дарьи, их общая цель — Олимпийские игры 2022 года в Пекине. На тот момент Блашко будет 26 лет.
Дарья Блашко на юниорском чемпионате мира 2015 года в Раубичах завоевала две золотые медали (в спринте и эстафете). А по итогам юниорского Кубка IBU в сезоне-2015/16 белоруска выиграла большой Хрустальный глобус.
В Кубке мира лучший результат Блашко — 48-е место в спринте в канадском Кэнморе в сезоне-2015/16. В Кубке IBU ее самым высоким достижением является 6-е место в индивидуальной гонке в немецком Арбере в сезоне-2016/17.
В общем зачете Кубка IBU сезона-2016/17 Дарья Блашко заняла 23-е место.
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Анатолий Стромский прокомментировал ситуацию вокруг перехода 21-летней Дарьи Блашко под флаг сборной Украины и пригрозил служебным разбирательством личному...
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