БФБ пригрозила служебным разбирательством тренеру биатлонистки, перебравшейся в Украину

Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский прокомментировал ситуацию вокруг перехода 21-летней Дарьи Блашко под флаг сборной Украины и пригрозил служебным разбирательством личному тренеру спортсменки Владимиру Махлаеву, сообщает пресс-служба БФБ.



Анатолий Стромский. Фото с сайта tvr.by

— В связи с несколькими интервью президента Федерации биатлона Украины господина Брынзака, высказавшегося об идущей процедуре по смене спортивного гражданства и получению украинского паспорта Дарьей Блашко, Белорусская федерация биатлона выражает свою озабоченность и недоумение теми формулировками, что использовал лидер украинского биатлона.

В Беларуси для тренировок и подготовки Дарьи Блашко были созданы все условия, она неоднократно приглашалась в национальную команду, и мы рассчитывали на нее как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе.

Учитывая, какую роль в этой нетипичной для белорусского биатлона ситуации сыграл личный тренер спортсменки Махлаев В.А., БФБ будет рассматривать возможность открытия служебного разбирательства в отношении этого специалиста, — сказал Анатолий Стромский.

На днях президент ФБУ Владимир Брынзак в интервью журналисту XSPORT.ua Максиму Чеберяке подтвердил информацию о переходе двукратной победительницы юниорского ЧМ-2015 21-летней белоруски Дарьи Блашко под украинский флаг.



21-летняя Дарья Блашко (вторая слева) и 29-летняя Мария Панфилова (крайняя справа, она также летом перебралась из Беларуси в Украину) уже получили экипировку украинской сборной. Фото: твиттер ФБУ

Напомним, что на недавнем чемпионате Германии по летнему биатлону Дарья Блашко была заявлена за сборную Украины. В масс-старте она сумела обойти всех основных спортсменок своей новой команды, а также хорошо себя проявила в эстафете и гонке на лыжероллерах.

По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, Дарья Блашко приняла решение о переходе в сборную Украины из-за того, что «ее не включили в состав белорусской сборной, не было нормальной финансовой поддержки, поэтому она решила искать себе пристанище в другом месте».

Личный тренер Владимир Махлаев и спортсменка обратились с просьбой о смене гражданства, в ФБУ ее рассмотрели и приняли решение.



Владимир Махлаев и Дарья Блашко. Фото: Белорусская федерация биатлона.

Сейчас Дарья Блашко готовится с резервной командой Украины за частные деньги спортивного клуба, за который она выступала на чемпионате Германии.

В официальных стартах Блашко выступать не может, сейчас идет оформление гражданства. Как только будут готовы документы, ФБУ намерена обратиться к белорусской федерации с официальным письмом.

В случае отказа со стороны белорусской федерации спортсменку ждет двухгодичный карантин. Это значит, что Дарья сможет возобновить выступления на официальных стартах лишь в марте 2019 года.

Однако если федерации договорятся, то срок карантина может быть сокращен на один год или даже аннулирован.

Предыдущий раз Дарья Блашко выступала за Беларусь 12 марта 2017 года на Кубке IBU в эстонском Отепяя.

Впрочем, как неоднократно заявлял личный тренер Дарьи, их общая цель — Олимпийские игры 2022 года в Пекине. На тот момент Блашко будет 26 лет.



Дарья Блашко с трофеями сезона-2015/16. Большой глобус за победу в общем зачете юниорского Кубка IBU и малый — за выигрыш спринтерского зачета. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Генсек БФБ прокомментировал информацию о переходе белорусской биатлонистки под украинский флаг

Дарья Блашко на юниорском чемпионате мира 2015 года в Раубичах завоевала две золотые медали (в спринте и эстафете). А по итогам юниорского Кубка IBU в сезоне-2015/16 белоруска выиграла большой Хрустальный глобус.

В Кубке мира лучший результат Блашко — 48-е место в спринте в канадском Кэнморе в сезоне-2015/16. В Кубке IBU ее самым высоким достижением является 6-е место в индивидуальной гонке в немецком Арбере в сезоне-2016/17.

В общем зачете Кубка IBU сезона-2016/17 Дарья Блашко заняла 23-е место.