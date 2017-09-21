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Динамовская сеча в Бресте и битва за четвертое место. Анонс 23 тура чемпионата Беларуси по футболу

21.09.2017 22:00 — Разное | Tut.by  
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Белорусский чемпионат по футболу в высшей лиге входит в жаркую осеннюю стадию. Впереди нас ждут туры, где между собой сыграют лидеры. А на разогреве у нас 23-й тур, в котором схлестнутся два динамовских клуба.


После потери очков в Слуцке брестчане будут землю рыть, чтобы сохранить хотя бы призрачные шансы на четвертое место в чемпионате! Фото: «Динамо-Брест»

Эта битва случится 22 сентября в Бресте и начнется в 20.45. История противостояний команд в этом году была весьма драматичной. Напомним, что брестское «Динамо» выбило столичное из розыгрыша Кубка Беларуси. А в первом круге чемпионата минчане одержали победу с минимальным счетом.

После досадной потери очков в Слуцке команда Журавля будет всеми силами стремиться реабилитироваться перед домашней публикой, играя только на победу. Для минского же "Динамо" проигрыш в Бресте может весьма дорого стоить в чемпионской гонке. Ведь затем команда Гуренко будет встречаться с БАТЭ и «Шахтером».

Не менее веселые матчи ожидаются 23 сентября. В гости к БАТЭ приедет «Слуцк», идущий на четвертом месте. А «Неман» сыграет против «Торпедо-БелАЗ», обе команды при определенных обстоятельствах после этого тура могут подняться на заветную четвертую строку.

Игры 22 сентября.

«Гомель» — «Днепр». 19.00

«Динамо-Брест» — «Динамо-Минск». 20.45

Матчи 23 сентября.

«Неман» — «Торпедо-БелАЗ». 16.00

БАТЭ — «Слуцк». 18.00

«Шахтер» — «Ислочь». 19.00

Завершится тур 24 сентября.

«Славия» — «Крумкачы». 15.00

«Минск» — «Витебск». 16.00

«Городея» — «Нафтан». 17.00

Положение в чемпионате перед 23-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Минск) 22 17 1 4 33 11 52
2 Шахтер (Солигорск) 22 15 5 2 35 13 50
3 БАТЭ (Борисов) 22 15 3 4 38 11 48
4 ФК Слуцк 22 10 7 5 23 17 37
5 Неман (Гродно) 22 10 6 6 30 22 36
6 ФК Витебск 22 10 5 7 26 23 35
7 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 22 9 8 5 31 18 35
8 Динамо (Брест) 22 8 7 7 32 23 31
9 ФК Городея 22 6 10 6 24 25 28
10 ФК Гомель 22 6 6 10 18 20 24
11 Днепр (Могилев) 21 5 5 11 19 34 20
12 Крумкачы (Минск) 22 4 8 10 20 33 20
13 ФК Минск 22 3 9 10 13 29 18
14 Славия (Мозырь) 22 3 7 12 18 36 16
15 ФК Ислочь 21 4 3 14 14 33 8
16 Нафтан (Новополоцк) 22 3 4 15 11 37 8

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы

Михаил Гордейчук

 БАТЭ 11
Антон Сарока «Динамо-Минск» 10
Павел Савицкий «Неман» 10
Егор Зубович «Торпедо-БелАЗ» 10
Денис Лаптев «Шахтер» 7
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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