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Динамовская сеча в Бресте и битва за четвертое место. Анонс 23 тура чемпионата Беларуси по футболу
Белорусский
Эта битва случится 22 сентября в Бресте и начнется в 20.45. История противостояний команд в этом году была весьма драматичной. Напомним, что брестское «Динамо» выбило столичное из розыгрыша Кубка Беларуси. А в первом круге чемпионата минчане одержали победу с минимальным счетом.
После досадной потери очков в Слуцке команда Журавля будет всеми силами стремиться реабилитироваться перед домашней публикой, играя только на победу. Для минского же "Динамо" проигрыш в Бресте может весьма дорого стоить в чемпионской гонке. Ведь затем команда Гуренко будет встречаться с БАТЭ и «Шахтером».
Не менее веселые матчи ожидаются 23 сентября. В гости к БАТЭ приедет «Слуцк», идущий на четвертом месте. А «Неман» сыграет против «Торпедо-БелАЗ», обе команды при определенных обстоятельствах после этого тура могут подняться на заветную четвертую строку.
Игры 22 сентября.
«Гомель» — «Днепр». 19.00
«Динамо-Брест» — «Динамо-Минск». 20.45
Матчи 23 сентября.
«Неман» — «Торпедо-БелАЗ». 16.00
БАТЭ — «Слуцк». 18.00
«Шахтер» — «Ислочь». 19.00
Завершится тур 24 сентября.
«Славия» — «Крумкачы». 15.00
«Минск» — «Витебск». 16.00
«Городея» — «Нафтан». 17.00
Положение в чемпионате перед 23-м туром:
Топ-5 лучших бомбардиров:
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Белорусский чемпионат по футболу в высшей лиге входит в жаркую осеннюю стадию.
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