Динамовская сеча в Бресте и битва за четвертое место. Анонс 23 тура чемпионата Беларуси по футболу

Белорусский чемпионат по футболу в высшей лиге входит в жаркую осеннюю стадию. Впереди нас ждут туры, где между собой сыграют лидеры. А на разогреве у нас 23-й тур, в котором схлестнутся два динамовских клуба.



После потери очков в Слуцке брестчане будут землю рыть, чтобы сохранить хотя бы призрачные шансы на четвертое место в чемпионате! Фото: «Динамо-Брест»

Эта битва случится 22 сентября в Бресте и начнется в 20.45. История противостояний команд в этом году была весьма драматичной. Напомним, что брестское «Динамо» выбило столичное из розыгрыша Кубка Беларуси. А в первом круге чемпионата минчане одержали победу с минимальным счетом.

После досадной потери очков в Слуцке команда Журавля будет всеми силами стремиться реабилитироваться перед домашней публикой, играя только на победу. Для минского же "Динамо" проигрыш в Бресте может весьма дорого стоить в чемпионской гонке. Ведь затем команда Гуренко будет встречаться с БАТЭ и «Шахтером».

Не менее веселые матчи ожидаются 23 сентября. В гости к БАТЭ приедет «Слуцк», идущий на четвертом месте. А «Неман» сыграет против «Торпедо-БелАЗ», обе команды при определенных обстоятельствах после этого тура могут подняться на заветную четвертую строку.

Игры 22 сентября.

«Гомель» — «Днепр». 19.00

«Динамо-Брест» — «Динамо-Минск». 20.45

Матчи 23 сентября.

«Неман» — «Торпедо-БелАЗ». 16.00

БАТЭ — «Слуцк». 18.00

«Шахтер» — «Ислочь». 19.00

Завершится тур 24 сентября.

«Славия» — «Крумкачы». 15.00

«Минск» — «Витебск». 16.00

«Городея» — «Нафтан». 17.00

Положение в чемпионате перед 23-м туром:

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы Михаил Гордейчук БАТЭ 11 Антон Сарока «Динамо-Минск» 10 Павел Савицкий «Неман» 10 Егор Зубович «Торпедо-БелАЗ» 10 Денис Лаптев «Шахтер» 7