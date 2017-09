Начались мировые продажи iPhone 8

Недавно компания Apple представила тройку новых смартфонов. Два из них — iPhone 8 и iPhone 8 Plus — сегодня, 22 сентября, поступили в продажу в странах первой волны, в том числе в Новой Зеландии, где на момент публикации этой заметки уже 9 утра.





О ценах

Европейская стоимость гаджетов выше американской. В Германии базовая версия iPhone 8 с 64 ГБ встроенной памяти стоит 799 евро (около 952 долларов), iPhone 8 Plus — 909 евро (1083 долларов). Американские цены (без учета налогов) — 699 и 799 долларов соответственно.

В Беларуси iPhone 8 с 64 ГБ памяти будет стоить 1949 рублей (примерно 1005 долларов по текущему курсу). Версия с 256 ГБ памяти обойдется в 2469 рублей. Смартфон iPhone 8 Plus с 64 ГБ будет официально стоить в Беларуси 2329 рублей, 256 ГБ версия — 2759 рублей. Таким образом, «белорусский» iPhone 8 стал одним из самых дорогих в мире.

Чем новые смартфоны отличаются от предшественников

Разницы в дизайне с iPhone 7 и iPhone 7 Plus практически нет. В новых аппаратах выделяется лишь стеклянная задняя панель (рамка — металлическая), которая нужна для беспроводной зарядки. Также заявлена поддержка быстрой зарядки.





В остальном новинки выглядят так же, как и их предшественники. Сообщается, что динамики стали на 25% громче, чем в iPhone 7. Размеры экранов остались прежними — 4,7 и 5,5 дюйма. Из новшеств — технология TrueTone, адаптирующая цвета на экране к окружающему освещению. Есть и уже знакомый 3D Touch, измеряющий силу нажатия на дисплей. Оба устройства работают на мощном 6-ядерном процессоре Apple A11 Bionic.

Разрешение основной камеры iPhone 8 — 12 Мп, диафрагма f/1.8. Есть оптическая стабилизация изображения. В iPhone 8 Plus камера двойная (широкоугольная и телеобъектив). Разрешение обоих модулей — 12 Мп. Диафрагма — соответственно f/1.8 и f/2.8. Есть поддержка съемки в режиме студийного освещения Portrait Lighting.

Мнение западных изданий

Веских причин для перехода с прошлогодних iPhone 7 и iPhone 7 Plus журналист одного из ведущих изданий The Verge не видит . «Старые» модели все еще достаточно хороши. Беспроводной зарядки и режима съемки Portrait Lighting в iPhone 8 Plus, по его мнению, недостаточно для смены прошлогодних телефонов. Единственный вариант для покупки — переход с более старых моделей iPhone.





Обозреватель ресурса engadget в целом остался доволен новыми смартфонами Apple. К основным достоинствам устройств мужчина отнес высокую производительность, отличные камеры и хорошо работающее ПО. К минусам — не всегда корректно работающий режим съемки Portrait Lighting, практически не изменившийся со времен iPhone 6 дизайн и отсутствие поддержками дисплеями HDR.

По мнению журналиста ресурса Mashable, iPhone 8 и iPhone 8 Plus — значимые обновления в модельном ряду смартфонов Apple, но подойдут не всем. Переходить на них обозреватель советуют владельцам более старых смартфонов производителя, а пользователям iPhone 7 все же лучше дождаться выхода iPhone X в ноябре.

