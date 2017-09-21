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Ценник на подосиновики и боровики за неделю упал в 4 раза. За сколько продают грибы в Минске

22.09.2017 06:30 — Разное | Tut.by  
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На прошлой неделе подосиновики продавали от 8 рублей за килограмм. На этой — в четыре раза дешевле — от 2 рублей. 8 рублей — это уже «потолок». FINANCE.TUT.BY продолжает следить за ассортиментом и ценами на главном рынке столицы.


Такой же ценопад на боровики: за неделю их стоимость упала с 8,5 рубля до 2 рублей. А еще 2 недели назад цены на них стартовали от 15 рублей! Конечно, белые грибы за 20 рублей на рынке можно встретить до сих пор: с особенно аккуратными шляпками и ножками.


Самые дешевые маслята покупатели забирают от 4 рублей за кило.


Лисички на рынке продают в среднем по 5 рублей за кило. Есть подороже — например, за 7 рублей 50 копеек.



А стоимость шампиньонов за неделю не изменилась: за кило по-прежнему просят от 3 рублей 30 копеек до 5 рублей 50 копеек.

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FINANCE.TUT.BY продолжает следить за ассортиментом и ценами на главном рынке столицы.

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