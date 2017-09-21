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Самой богатой женщиной в мире стала 67-летняя американка
Самой богатой женщиной в мире стала 67-летняя Алиса Уолтон, наследница основателя сети магазинов Walmart Сэма Уолтона,
По данным Forbes, ее состояние оценивается в 33,8 миллиарда долларов. Она занимает 17-е место в общем рейтинге самых богатых людей.
Уолтон — единственная дочь основателя Walmart. В отличие от своих братьев, работавших в компании, Алиса занимается проектами в области искусства.
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Лилиан Бетанкур родилась в 1922 году в семье французского химика Эжена Шюлле. Он в 1909 году основал косметическую компанию LʼOréal. Когда в 1957 году Шюлле умер, Бетанкур унаследовала компанию, а после выхода на биржу осталась ее крупнейшим акционером.
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Самой богатой женщиной в мире стала 67-летняя Алиса Уолтон, наследница основателя сети магазинов Walmart Сэма Уолтона.
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