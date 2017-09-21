Куда пойти в выходные в Минске: 11 мероприятий до 10 рублей

Ближайшие выходные обещают баловать теплом и бесплатными развлечениями. AFISHA.TUT.BY надеется на солнечную погоду и дарит порцию хорошего настроения со свежим гидом на грядущий уик-энд. Вашему вниманию — 11 самых бюджетных мероприятий выходных, которые нельзя пропустить.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда: 22 сентября, с 16.00 до 21.00 Где: ул. Ленина от пр. Независимости до ул. Кирова Сколько: вход свободный

Во Всемирный день без автомобиля (22 сентября) водители Минска и некоторых других городов смогут прокатиться на общественном транспорте бесплатно. Также в этот день некоторые улицы столицы будут перекрыты для проведения велопробега. «Минское велосипедное общество» раздаст фрукты и энергетические батончики автомобилистам, которые в этот день отказались от машин. Вкусные призы можно будет получить у входа в Ботанический сад, на проспекте Пушкина и у стелы «Минск — город-герой».

Участок ул. Ленина от пр. Независимости до ул. Кирова превратится в праздничную площадку. С 18.00 здесь пройдет концерт — выступят Кассиопея, Uzari, Parade Of Planets, струнный квинтет «Серенада».





Когда: 22 — 23 сентября Где: Дом Москвы , ул. Коммунистическая, 86 Сколько: вход свободный

Кинофорум представит фильмы 2015−2017 годов, которые вышли в странах Содружества: российскую картину «После тебя», премьеру 2017 года «Заложники» (Грузия), белорусскую ленту «Следы на воде», совместный российско-армянский фильм «Землетрясение», дебютные ленты молодых режиссеров, вызвавшие интерес зрителей и получившие положительные отзывы кинокритиков. Площадкой кинофорума станет культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Минске.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Александр Васюкович, TUT.BY

Когда: 22 — 23 сентября Где: « Минск-Арена », пр-т Победителей, 111 Сколько: взрослый билет на посещение 1 дня — 5 рублей, льготный билет для школьников и студентов на посещение 1 дня — 3 рубля

В этом году у нас появится возможность посетить праздник мирового фигурного катания — в «Минск-Арене» стартует этап Гран-при ИСУ среди юниоров по фигурному катанию на коньках. Планируется приезд 200 спортсменов из 36 стран мира. В одиночном катании выступят 32 юноши и 35 девушек, в парном катании будут соревноваться 20 пар, а 27 дуэтов сразятся за звание чемпионов в танцах на льду.





Когда: 22 — 24 сентября Где: кинотеатр «Москва» Сколько: от 5,5 рублей

Проект «Белорусские уикенды» презентует знаменитый фильм «Форрест Гамп» в белорусском озвучке. Лента получила 36 различных наград, в том числе 6 статуэток «Оскар». История Форреста Гампа — это история американского общества второй половины XX века. Сам фильм и его персонажи стали легендарными — как и знаменитое «Беги, Форест, беги!».





Когда: 22 — 27 сентября Где: Лицей БГУ , ул. Ульновская, 8 Сколько: 5 рублей

До 27 сентября на сцене Лицея БГУ можно посмотреть 20 спектаклей разных жанров из 9 стран мира: от ГИТИСа до Филиппин, от Шекспира до Богословского, профессиональные и любительские, вербальные и пластические. Ранее AFISHA.TUT.BY представляла подборку особенно интересных постановок, которые нельзя пропустить.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 23 сентября, 11.00 Где: Лошицкий парк , пр-д Чижевских, 10 Сколько: бесплатно

Для тех, кто начинает готовится к летнему сезону с осени, есть хороший вариант бесплатной кардиотренировки. Все-таки еще не зима, и побегать на свежем воздухе да еще и с двумя опытными тренерами — одно удовольствие. Школы бега LetsRun проведет разминку и покажет специальные беговые упражнения. Даже подарки обещали, как тут не прийти.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Глеб Лихацкий

Когда: 23 сентября, 11.00 Где: Парк-музей интерактивной истории Сула Сколько: взрослый 10 руб., детям — 5 руб., дошкольникам — бесплатно.

Второй фестиваль традиционной белорусской национальной кухни «Чарка- шкварка на Суле. Фестиваль местной кухни» пройдет 23 сентября на территории «Парка истории Сула». Организаторы предлагают попробовать «тутэйшыя» блюда, приготовленные по оригинальным старинным рецептам. На концертной площадке, которая расположится среди камней древнего кромлеха, на протяжении всего фестиваля будут проходить выступление музыкантов, исполняющих средневековую музыку, состоятся мастер-классы по старинным танцам, будет работать большой рынок ремесленников-мастеров и различные интерактивные точки.





Когда: 23 сентября, с 12.00 Где: Верхний город , пл. Свободы, 23А Сколько: бесплатно

Праздники национальных культур финишируют в Минске в эту субботу. 23 сентября пройдет завершающий День греческой культуры, который начнется в 12.00 на площади Свободы. Музыкальная программа прозвучит в музыкальном переулке, Каретном дворике и на арт-террасе КЗ «Верхний город».





Когда: 23 сентября, с 14.00 Где: Верхний город (пл. Свободы, 23а) Сколько: бесплатно

В Каретном дворике в эту субботу выступят «Чип и Дейл» и «Время сжигать мосты». А в Музыкальном переулке можно встретить Jason & Cadillac и Оксана Палий & Streetband. На арт-террасе традиционно — школа танцев Dance Cafe.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 23 — 24 сентября Где: Каток в ГСОК «Логойск» Сколько: билет на 2 дня — 8 рублей Купить билет

Гостей «АктоӮбер Феста» ждет хмельная аллея из более чем 30 сортов пива, фудкорт, шатер на 1000 квадратных метров для полного единения и массового веселья. А еще интерактивная программа — чемпионат по переноске жен, пивная йога, родео, слепая дегустация, массовые забеги, тир. Кстати, на территории фестиваля действует своя валюта — биркоины. Получить их можно купив билет заранее, а также проявляя активность на фестивале. Все биркоины подлежат обмену на призы.

Идем в кино на « Заложники »





Когда: с 21 сентября по 4 октября Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Комсомолец», «Мир» Сколько: от 3,5 рубля

Почему смотрим: если главным российским фильмом года считать «Нелюбовь» Звягинцева, а лучшим дебютом — «Тесноту» Балагова, то «Заложники» смело хочется окрестить лучшей российско-грузинской лентой. Приз за режиссуру «Кинотавра» нам только на руку. Особенно удивительными успех и хвалебная критика кажутся на фоне предыдущих заслуг Гигинеишвили («Любовь с акцентом», «Последний из Магикян», «Жара») и публикаций в светской хронике (Резо — зять Михалкова и второй режиссер Бондарчука). Но «Заложников» хвалят за беспристрастную интонацию в пересказе печально известных событий и за атмосферу постоянного напряжения в кадре. Остальные достоинства приглашаем оценить уже по факту.

Бонус



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 23 сентября, 22.00 Где: Верх , ул. Куйбышева, 22 Сколько: с 16.09 по 22.09 — 15 руб., на входе — 20 рублей

Действие развернется на двух этажах завода «Горизонт» — в арт-пространствах «Верх» и «Матрешка». Все подходящие помещения превратятся в отдельные клубы, art- и chilout-пространства. 375 FESTIVAL — это пять танцполов и полный спектр направлений электронной музыки. Каждый танцпол — это качественный звук и завораживающий видеоряд. А главное — выдержанный лайнап: хорошо зарекомендовавшие себя диджеи и талантливые музыканты — те люди, в чьих руках будут не просто пульты и вертушки, но и ваше настроение. Посмотрите на имена в афише и предположите, насколько крутой будет атмосфера. Приходите на фестиваль и — убедитесь в этом.

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И если вы не нашли в перечисленных вариантах отдыха ничего подходящего, мы продолжаем подсказывать вам, как можно провести время в городе. Так, проект AFISHA.TUT.BY вместе с кинокомплексом Falcon Club Бутик Кино открыли зал , который специализируется на показах авторского кино. Здесь столичных киноманов ждут самые свежие фестивальные премьеры, громкие авторские проекты и радикальные ленты. Для тех, кому лень идти в кино и есть желание поваляться дома за просмотром фильма, — свежий материал о тонкостях приготовления «воздушной кукурузы». Какой из вкусов самый «зожный», сколько попкорн хранится и можно ли приготовить его из белорусской кукурузы.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кстати, если вы в растерянности изучаете афишу Международного форума театрального искусства «TEART» и не знаете куда пойти — почитайте наш гид .

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