Афиша этих выходных окутана лирическим осенним настроением. Она позовет вас на открытие театрального и музыкального сезонов, танцы под духовой оркестр, прослушивание стихов под чашечку кофе. А тех, кто захочет развеяться, ждут на празднике в парке культуры и отдыха железнодорожников, фитнес-субботе, хенд-мейд маркете.

Праздник Железнодорожного района: шоу мыльных пузырей, духовой оркестр и забег

Для юных участников праздника устроят шоу мыльных пузырей и игры с участием клоунов, конкурс рисунков на асфальте и многое другое. Взрослые в это время смогут посостязаться в дартсе, прыжках в длину, подтягиваниях, мини-футболе, полосе препятствий.

Людям постарше предложат потанцевать под духовой оркестр, поучаствовать в развлекательной программе, физкультурных занятиях, включающих дыхательную гимнастику и скандинавскую ходьбу.

После полудня состоится массовый легкоатлетический забег.



Фото: Станислав Коршунов

Парк культуры и отдыха железнодорожников, 23 сентября, 11.00, вход свободный.

Фитнес-суббота

Праздник для всех любителей фитнеса устраивает крупнейшая в Беларуси сеть «Салонов спортивных тренажеров» в честь открытия своего первого салона в Витебске.

Гостей ждут: ди-джеи шоу «Буэнос Утрос» (Радио «Витебск»), конкурсы для настоящих зожников с ценными призами, подарки первым покупателям.





Первый этаж ТЦ «ТриО», 23 сентября, 13.00, вход бесплатный.

Шопинг: хенд-мейд маркет «Цуккини» и городская ярмарка

В субботу с 9.00 до 14.00 участок улицы Ленина от мини-кафе «Эридан» до кафе «Аврора», а также Пролетарскую площадь и рынок «Центральный» (ул. Офицерская, 2а) вновь оживят ярмарки. Покупателям предложат плодоовощную продукцию, мясные и колбасные изделия, рыбу, текстильные товары и т.д.

А в воскресенье приобрести необычные подарки ручной работы для близких, посетить бесплатные мастер-классы, пообщаться с дизайнерами одежды и аксессуаров, пофотографироваться на осенней фотозоне можно будет на хенд-мейд маркете «Цуккини». Кроме того, для посетителей будет действовать бьюти-уголок.

Расписание и запись на мастер-классы — в группе .





Арт-центр VZAP (ул. Октябрьская, 2), 24 сентября с 11.00 до 18.00, билеты: 2 рубля (детям до 7 лет — бесплатно).

«Живая библиотека»

«Живая библиотека» — это диалог между «книгой» — человеком, представляющим определенный стереотип, и «читателями» — людьми, которые хотят постичь что-то неизведанное. В «Живой библиотеке» — новый сезон, и организаторы приглашают всех желающих снова окунуться в атмосферу уюта и сокровенности.

Регистрация на мероприятие — по ссылке .





Битлз-клуб «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12), 24 сентября с 13.00 до 17.00, вход свободный.

Stand Up концерт Саши Долгополова

Александр Долгополов — комик, который, оставшись ни с чем в чужом городе, начал с чистого листа, и у него все получилось. Сейчас он участник таких шоу, как «Порараз Бирацца» и стендап на канале Paramount Comedy. А совсем недавно Александр вошел в десятку лучших стендап-комиков России по версии журнала MAXIM.

Детали — в группе . Резерв столиков по телефону: +375 29 216−18−42.





Hunter Disco Bar (ул. Терешковой, 7а), 22 сентября, 20.00, билет — 7 рублей.

Премьера спектакля, литературный клуб, концерт для будущих мам

В пятницу в 19.00 и субботу в 18.00 в драмтеатре представят романтичную комедию «Самая желанная». Подробности и онлайн-заказ — по ссылке . Билеты — от 7,5 до 9 рублей.

На субботней встрече литературного клуба «ЛитКофейник» можно будет оценить программу «Глаза скажут больше» жизнерадостного поэта из Минска Василия Мельникова. Начало — в 15.00 в зале «Золотого кольца города Витебска «Двина». Билет — 1,6 рубля.

Цикл для будущих мам «Соткать душу из нот» в витебской филармонии — единственный в Беларуси. Здесь можно послушать в живом исполнении специально подобранную музыку. В концертах участвуют ведущие солисты филармонии и другие музыканты города. Для женщин также проводят консультации различные специалисты — врачи, педагоги, тренеры.

Телефон кассы: +375 212 53-83-87.





Малый зал филармонии, 23 сентября, 16.00, билет — 3 рубля.

Мероприятия для всей семьи: открытие сезона в «Ляльке», бесплатные игры и мастер-классы

Начнут новый театральный год в «Ляльке» со встречи с юными и взрослыми зрителями в это воскресенье. И хотя на детский интерактивный спектакль «Вясёлы Дарафей» билеты уже раскупили, у взрослых пока есть возможность попасть на «Дэкамерон» по Джованни Боккаччо. Перед началом спектакля можно будет потанцевать на мастер-классе от школы «Стиляги-хоп». Заказ билетов онлайн — по ссылке .

Подробнее о том, какие еще сюрпризы ждать от кукольников в новом сезоне, — здесь .

В эти выходные для малышей также организуют множество бесплатных развлечений в торговых центрах.

В «ТриО» в субботу в 12.00 покажут спектакль «Капризная принцесса» с фокусами и огромными мыльными пузырями. Здесь же, в магазине FUNtastic, с 11.00 до 13.00 можно поучаствовать в играх: в субботу построить замки вместе с песком GenioKids, а в воскресенье почувствовать себя парикмахерами вместе с DefaLucy.





В фойе у центрального входа ТЦ Greenцентр в воскресенье с 15.00 до 17.00 пройдет мастер-класс по теме «Тестопластика, изготовление поделок, аквагрим».