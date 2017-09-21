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"Зенит" вслед за ЦСКА вылетел из Кубка России уже в 1/16 финала
Лидер премьер-лиги чемпионата России питерский «Зенит» выбыл из Кубка страны уже на стадии 1/16 финала, уступив санкт-петербургскому «Динамо», выступающему в ФНЛ (втором по рангу дивизионе).
«Динамо» СПб — «Зенит» — 3:2 (доп. время)
Голы: 1:0 — Кулишев (37), 2:0 — Барсов (43), 2:1 — Паредес (60), 2:2 — Полоз (62), 3:2 — Кулишев (112, с пенальти).
Удаление: Мевля (10, «Зенит»).
Видео:
Выступавший в экспериментальном составе «Зенит» с 10-й минуты играл в меньшинстве после удаления словенского защитника Михи Мевли.
По ходу первого тайма «Зенит» уступал со счетом 0:2, но во втором отыгрался. А в дополнительное время динамовцы вырвали победу, реализовав пенальти, который был назначен за фол 18-летнего белорусского полузащитника Кирилла Капленко, который после удаления Мевли был переведен в защиту, провел на поле весь матч и получил желтую карточку на 110-й минуте.
После игры главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что Капленко был лучшим на поле. Наставник «Зенита» также посетовал, что «матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками».
Отметим, что Кирилл Капленко не откликается на вызовы в молодежную сборную Беларуси и
Санкт-петербургское «Динамо» в 1/8 финала встретится со «СКА-Хабаровск».
21 сентября состоялись еще 5 матчей 1/16 финала:
«Енисей» (Красноярск, Д2) — «Ахмат» (Грозный) — 3:0.
Из Кубка России выбыли еще три клуба премьер-лиги («Ахмат», «Уфа» и московский «Локомотив»), уступившие соперникам из низших дивизионов.
20 сентября с Кубком России
«Кубань» (Краснодар, Д2) — «Спартак» (Москва) — 0:2.
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Лидер премьер-лиги чемпионата России питерский "Зенит" выбыл из Кубка страны уже на стадии 1/16 финала.
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