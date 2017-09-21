Лидер премьер-лиги чемпионата России питерский «Зенит» выбыл из Кубка страны уже на стадии 1/16 финала, уступив санкт-петербургскому «Динамо», выступающему в ФНЛ (втором по рангу дивизионе).



Фол белоруса Кирилла Капленко в овертайме, за который в ворота «Зенита» был назначен судьбоносный пенальти. Фото: fc-zenit.ru

«Динамо» СПб — «Зенит» — 3:2 (доп. время)

Голы: 1:0 — Кулишев (37), 2:0 — Барсов (43), 2:1 — Паредес (60), 2:2 — Полоз (62), 3:2 — Кулишев (112, с пенальти).

Удаление: Мевля (10, «Зенит»).

Видео: FOOTGOL TV 1

Выступавший в экспериментальном составе «Зенит» с 10-й минуты играл в меньшинстве после удаления словенского защитника Михи Мевли.

По ходу первого тайма «Зенит» уступал со счетом 0:2, но во втором отыгрался. А в дополнительное время динамовцы вырвали победу, реализовав пенальти, который был назначен за фол 18-летнего белорусского полузащитника Кирилла Капленко, который после удаления Мевли был переведен в защиту, провел на поле весь матч и получил желтую карточку на 110-й минуте.

После игры главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что Капленко был лучшим на поле. Наставник «Зенита» также посетовал, что «матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками».

Отметим, что Кирилл Капленко не откликается на вызовы в молодежную сборную Беларуси и собирается принять российское гражданство .



Желтая карточка для Кирилла Капленко. Фото: fc-zenit.ru

Санкт-петербургское «Динамо» в 1/8 финала встретится со «СКА-Хабаровск».

21 сентября состоялись еще 5 матчей 1/16 финала:

«Енисей» (Красноярск, Д2) — «Ахмат» (Грозный) — 3:0.

«Олимпиец» (Нижний Новгород, Д2) — «Уфа» — 1:1 (пенальти — 4:1).

«Крылья Советов» (Самара, Д2) — «Локомотив» (Москва) — 3:2 (доп.время).

«Арарат» (Москва, Д3) — «СКА-Хабаровск» — 1:2.

«Факел» (Воронеж, Д2) — «Амкар» (Пермь) — 0:4.

Из Кубка России выбыли еще три клуба премьер-лиги («Ахмат», «Уфа» и московский «Локомотив»), уступившие соперникам из низших дивизионов.

20 сентября с Кубком России распрощались еще 6 клубов премьер-лиги — ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко, московское «Динамо», «Урал», «Арсенал», «Краснодар» и «Анжи», которые проиграли командам из низших дивизионов.

«Авангард» (Курск, Д2) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (доп.время) .

«Кубань» (Краснодар, Д2) — «Спартак» (Москва) — 0:2.

«Спартак-Нальчик» (Д3) — «Динамо» (Москва) — 0:0 (пенальти — 4:2).

«Волгарь» (Астрахань, Д2) — «Ростов» — 0:2.

«Тюмень» (Д2) — «Тосно» — 1:2.

«Оренбург» (Д2) — «Рубин» (Казань) — 0:2.

«Шинник» (Ярославль, Д2) — «Урал» (Екатеринбург) — 3:0.

«Тамбов» (Д2) — «Арсенал» (Тула) — 1:0.

«Томь» (Д2) — «Краснодар» — 2:1.

«Луч-Энергия» (Владивосток, Д2) — «Анжи» (Махачкала) — 2:0.