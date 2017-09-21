ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Зенит" вслед за ЦСКА вылетел из Кубка России уже в 1/16 финала

22.09.2017 08:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лидер премьер-лиги чемпионата России питерский «Зенит» выбыл из Кубка страны уже на стадии 1/16 финала, уступив санкт-петербургскому «Динамо», выступающему в ФНЛ (втором по рангу дивизионе).


Фол белоруса Кирилла Капленко в овертайме, за который в ворота «Зенита» был назначен судьбоносный пенальти. Фото: fc-zenit.ru

«Динамо» СПб — «Зенит» — 3:2 (доп. время)

Голы: 1:0 — Кулишев (37), 2:0 — Барсов (43), 2:1 — Паредес (60), 2:2 — Полоз (62), 3:2 — Кулишев (112, с пенальти).

Удаление: Мевля (10, «Зенит»).

Видео: FOOTGOL TV 1

Выступавший в экспериментальном составе «Зенит» с 10-й минуты играл в меньшинстве после удаления словенского защитника Михи Мевли.

По ходу первого тайма «Зенит» уступал со счетом 0:2, но во втором отыгрался. А в дополнительное время динамовцы вырвали победу, реализовав пенальти, который был назначен за фол 18-летнего белорусского полузащитника Кирилла Капленко, который после удаления Мевли был переведен в защиту, провел на поле весь матч и получил желтую карточку на 110-й минуте.

После игры главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что Капленко был лучшим на поле. Наставник «Зенита» также посетовал, что «матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками».

Отметим, что Кирилл Капленко не откликается на вызовы в молодежную сборную Беларуси и собирается принять российское гражданство.


Желтая карточка для Кирилла Капленко. Фото: fc-zenit.ru

Санкт-петербургское «Динамо» в 1/8 финала встретится со «СКА-Хабаровск».

21 сентября состоялись еще 5 матчей 1/16 финала:

«Енисей» (Красноярск, Д2) — «Ахмат» (Грозный) — 3:0.
«Олимпиец» (Нижний Новгород, Д2) — «Уфа» — 1:1 (пенальти — 4:1).
«Крылья Советов» (Самара, Д2) — «Локомотив» (Москва) — 3:2 (доп.время).
«Арарат» (Москва, Д3) — «СКА-Хабаровск» — 1:2.
«Факел» (Воронеж, Д2) — «Амкар» (Пермь) — 0:4.

Из Кубка России выбыли еще три клуба премьер-лиги («Ахмат», «Уфа» и московский «Локомотив»), уступившие соперникам из низших дивизионов.

20 сентября с Кубком России распрощались еще 6 клубов премьер-лиги — ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко, московское «Динамо», «Урал», «Арсенал», «Краснодар» и «Анжи», которые проиграли командам из низших дивизионов.

«Авангард» (Курск, Д2) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (доп.время).

«Кубань» (Краснодар, Д2) — «Спартак» (Москва) — 0:2.
«Спартак-Нальчик» (Д3) — «Динамо» (Москва) — 0:0 (пенальти — 4:2).
«Волгарь» (Астрахань, Д2) — «Ростов» — 0:2.
«Тюмень» (Д2) — «Тосно» — 1:2.
«Оренбург» (Д2) — «Рубин» (Казань) — 0:2.
«Шинник» (Ярославль, Д2) — «Урал» (Екатеринбург) — 3:0.
«Тамбов» (Д2) — «Арсенал» (Тула) — 1:0.
«Томь» (Д2) — «Краснодар» — 2:1.
«Луч-Энергия» (Владивосток, Д2) — «Анжи» (Махачкала) — 2:0.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер премьер-лиги чемпионата России питерский "Зенит" выбыл из Кубка страны уже на стадии 1/16 финала.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник в парке, фитнес-суббота, "живая библиотека". Топ-7 идей для уик-энда в витебской афише
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика