Автомобильные лайфхаки. Разбираемся, какие работают, а какие - нет

«Автомобильные лайфхаки! Без этих советов автомобилисту не выжить!» AUTO.TUT.BY решил проверить опытным путем популярные советы, которыми полон интернет. Действительно ли можно при помощи монетки открыть автомобиль или отполировать фары зубной пастой?

Зубная паста вместо полироли

«Вернуть блеск потускневшим пластиковым фарам поможет обычная зубная паста. Для номерных знаков и всего автомобиля в целом не используйте».





Пять минут работы с тряпкой и тюбиком зубной пасты убедили нас, что лучше воспользоваться недорогим специальным средством. Запах мяты был, а результата — нет.

Наводим блеск на кузове кондиционером для волос

«Решили помыть авто, но в запасе не оказалось полироли для кузова? То, что придает блеск вашим волосам, может сделать то же самое и для вашего автомобиля», — гласит лайфхак.





Ну что ж, попробовали. Никакой видимой разницы между просто чистым кузовом и отполированным кондиционером для волос нет.

Угнать с помощью монетки?

«Новая фишка воришек — вскрывать авто при помощи монеты. Они вставляют монету в дверную ручку со стороны пассажира, так как водители редко обращают на нее внимание, когда одни. Позже, когда вы будете закрывать авто, брелок сработает, но центральный замок не заблокируется и машина останется открытой. Будьте внимательны и осторожны».





Мы проверили. Если на закрытом автомобиле подложить под ручку монетку, то никакого чуда не произойдет. При открытии центрального замка и последующем закрытии дверь так и останется заблокированной. А вот если сделать это на незапертом автомобиле, то, действительно, после срабатывания центрального замка дверь не заблокируется. Но много ли найдется таких ловких воришек, которые проделают этот трюк при сидящем в салоне водителе?

Увеличиваем дальность работы ключа головой

«Хватает ли того максимального расстояния, в котором работает брелок от сигнализации вашего авто и часто ли вам приходится немного ближе подходить к автомобилю, чтобы брелок начал «ловить? Один из способов увеличить дальность действия брелока — держать его под подбородком. Да, это звучит немного глупо, но это на самом деле работает и должно добавить несколько длин среднего автомобиля к максимальному расстоянию передачи сигнала от брелока к сигнализации машины».





Чуда не произошло. Сколько мы не прикладывали брелок к подбородку, дальность его действия не изменилась.

Советов и лайфхаков в интернете много, но оказалось, что работают далеко не все. Так что не стоит слепо доверять тому, что пишут на развлекательных сайтах.