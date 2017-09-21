Зачем нужны женские издания: ответы редакторов Wonderzine, Vogue UA, Women's Health и The Devochki

Существует стереотип о том, что если журнал или сайт пишет для женщин, то его читают гламурные дамочки, а содержание статей такого издания крутится вокруг замужества, детей, красоты и моды.

Почему нужны издания для женщин и какие трансформации они переживают, LADY.TUT.BY спросили у редакторов популярных изданий в России и Украине.

Ксения Петрова, редактор Wonderzine

Wonderzine сильно отличается от глянца и «женских» онлайн-изданий, в которых круг интересов читательниц искусственно ограничен модой, кухней и красотой. Большинство женских изданий навязывают определенные (преимущественно патриархальные) идеи, например, о строгих стандартах красоты, «похудей к лету», «удиви его в постели» и так далее — по сравнению с ними можно сказать, что Wonderzine нетипичное издание для женщин. Тем не менее ничего революционного в нашей повестке нет, просто мы думаем, что наши читательницы интересуются всем на свете, стараются не мыслить стереотипами и становиться лучше, как и мы сами. Сама суть Wonderzine — сочетать красивое и не очень, смешное и важное, говорить и про модные тренды, и про медицину, потому что в жизни каждой из нас всё это присутствует.

Я не раз видела, как у людей скучнеют лица, когда я говорю, что работаю в «женском издании». Правда, когда они узнают, что речь о Wonderzine, обычно взгляд теплеет. Но и с пренебрежительным отношением запросто можно столкнуться: «женские» издания, как и всё женское, многие считают чем-то несерьезным и не достойным внимания. Любопытно, что нас регулярно критикуют не только сексисты, но и феминистки, придерживающиеся более радикальных, чем редакция, взглядов: например, пишут гневные комментарии под статьями об одежде и косметике, утверждая, что это мода и краска для лица — от лукавого, а мы прогибаемся под патриархат. Это, конечно, совсем не так. При равноправии и женщины, и мужчины могут выражать себя, в том числе через одежду, макияж или его отсутствие, не становясь объектом для осуждения — вот к такому идеальному миру мы стремимся.

Хотелось бы, чтобы женские издания помогали разобраться в себе, избавиться от стереотипов, которые в нас заталкивают родители, школа и культура в целом, и прежде всего от внутренней мизогинии — ненависти к собственному полу, которая заставляет женщин рассматривать друг друга как соперниц. Wonderzine не раз писал о том, как классно вдохновляться другими женщинами, искать себя, в том числе в «неженских» сферах, не связывать свою самооценку с нереалистичными стандартами, которые нам предлагают реклама, поп-культура или порно. Мы обращаемся прежде всего к женщинам, но приветствуем и читателей-мужчин, вообще стараемся не привязываться к определенной идентичности.

В идеальном постгендерном обществе, конечно, не будет разделения на «мужское» и «женское» — и в медиа, и в моде, и во всём остальном, но до него еще явно далеко.

Виолетта Федорова, старший редактор сайта Vogue UA





Украинский Vogue выходит на русском языке, но это отдельное и полноценное издание. Мы прежде всего фокусируемся на своих героях, находим и раскрываем локальные таланты. Этой идее мы придерживались с момента основания, а после Революции Достоинства она стала еще ярче. Во-первых, у наших читателей возрос интерес ко всему украинскому, во-вторых наши бренды стали сильнее и интереснее. Можно вспомнить прорыв вышиванок Vita Kin, джинсов Ksenia Schnaider или платьев Anna October. Об этих брендах говорит весь мир, но мы написали о них намного раньше и будем продолжать. Также мы много говорим об украинской культуре — музыке, театре, кино. Нам очень приятно слышать, когда люди открывают для себя новые имена именно благодаря нам. Я не могу сказать, что мы прямо формируем повестку украинской моды, но мы всячески ее поддерживаем как в печатной версии, так и онлайн. Наши стилисты нередко используют одежду украинских дизайнеров на съемках с большими звездами, мы делаем с ними резонансные спецпроекты, показываем, как и чем они живут. Например, серию роликов In My Studio, в которой мы показываем студии украинских дизайнеров, специально сделали с английскими субтитрами, чтобы было понятно не только украинским зрителям. Vogue тесно сотрудничает с украинскими неделями моды, организаторами и по возможности поддерживает их различные инициативы.

Кроме основных тем мы немало внимания уделяем и женскому здоровью, и правам женщин. Еще в первом номере (март 2013-го) на страницах журнала вышел материал о заморозке яйцеклеток — он обсуждался всем Киевом. Люди реагировали по-разному: были как те, кто присылал сообщения с благодарностью, так и те, кто говорил, что Vogue не должен о таком писать. Да, на наших страницах не встретишь остросоциальных тем или политических, зато мы на примерах конкретных девушек рассказываем истории успеха и показываем, к чему и куда можно стремиться. Мне бы хотелось больше говорить о правах женщин и их соблюдении, пока мы делаем это только с помощью языка моды. Наш майский номер, кстати, был посвящен сильным женщинам и феминизму. Все-таки Vogue — это история про красоту, и когда наши читательницы берут в руки журнал или открывают каждое утро сайт, они делают это для того, чтобы хоть ненадолго сбежать от своих повседневных дел и проблем.

Мы часто пишем про звезд, и, на мой взгляд, культ селебрити будет становиться только мощнее — виной этому социальный сети, которые открывают двери в частную жизнь и подсаживают людей на нее, как на крючок. Ты уже привыкаешь к этому реалити-шоу, у тебя возникает ощущение, что ты живешь такой же красивой жизнью, как Джиджи Хадид или ее подруги. В наше время сформировалась новая плеяда селебрити: тот же инстаграм зажег целую россыпь новых звезд, инфлюэнсеров, за каждым шагом которых следят десятки тысяч пользователей. Яркий пример — те же сестры Хадид, популярность которых в соцсетях и обеспечивает им львиную долю обложек и рекламных контрактов. Журналы и бренды хотят стать ближе к аудитории девушек, и выход здесь только один — пригласить их к себе. Также нельзя игнорировать тот факт, что сами сотрудники глянца сегодня становятся звездами и медиа. В любой момент они включают прямой эфир, не перестают делать stories в инстаграм, и сами превращаются в знаменитостей.

Я не понимаю, почему к темам моды и красоты относятся со смешком, мода и бьюти — это полноценные индустрии, которые обеспечивают десятки тысяч людей рабочими местами. Да, это не спасение людей, но в той или иной степени мода влияет на жизнь каждого. Мы же каждый день во что-то одеваемся или что-то мажем себе на лицо. Мода и бьюти — это очень эмоциональные сферы, на первый взгляд, потому они и привлекают столько внимания, кажется, что это легко. Но люди, которые работают внутри системы, часто смотрят на моду как на бизнес и не питают иллюзий.

Мария Троицкая, главный редактор Women’s Health

Women’s Health — прежде всего журнал о жизни. Как сейчас принято говорить, lifestyle-издание, и, может показаться, что формат этот устарел. Но время идет, жизнь меняется и настал момент, когда фокус сместился с темы секса и извечного вопроса «как найти приличного мужчину» на собственно женщину. Наша история не про фитнес или диеты, мы рассказываем о том, как повысить качество жизни.

Поэтому и не диктуем правил, не говорим о том, кем современная женщина должна стать, какой размер одежды ей носить. WH — по сути, проводник между высококвалифицированными специалистами (врачами, тренерами, экономистами, дизайнерами, визажистами и прочими приятными гражданами) и читателями. Мы тут для того, чтобы рассказывать просто и интересно о сложном и не всегда веселом, чтобы еще разок напомнить: здоровый образ жизни, на то и образ — он начинается с головы, а не с размера трусов. И он вообще не имеет отношения к глянцевому телу, поэтому бодипозитив и ЗОЖ дружат изначально. Просто оба понятия каждый понимает по-своему. Мы вот пытаемся рассказать, о чем это. Если хотите, это наша миссия.

Я хотела работать в WH задолго до того, как он появилось на российском рынке, мне была симпатична идея, которая всерьез пока не прижилась в нашем обществе: заботиться о себе — необходимость, если хотите, даже обязанность, но не слабость и не прихоть. Поэтому мы не боимся острых и нетипичных для глянца тем, понимая, что нас читают девушки взрослые, активные, понимающие, чего хотят от жизни. В одном номере мы можем поговорить о толерантности, о порно, как явлении, о состоянии медицины в стране, тут же о хамстве и косметологии. Другой вопрос, мы всегда обращаемся за помощью к экспертам. Поэтому «три веселенькие позы на день ВДВ» — это не к нам.

Что касается «девушки WH», ею может стать практически любая, на кого хочется равняться. В том числе и читательница — мы регулярно проводим конкурсы «Попади на обложку». Я считаю, современное издание может обойтись без звезд: зарубежные коллеги давным-давно растят собственных. Наши фитнес-блогеры, в большинстве своем, немножко другие: ставить на обложку очередную девушку с силиконовыми губами и миллионом селфи из спортзала мы не будем. В то же время людям из шоу-бизнеса сегодня приходится вести здоровый образ жизни, это входит в их работу. Поэтому им обычно есть чем поделиться. А раз так, почему нет?

Сегодня почти каждый редактор пишет одновременно и в печатное издание, и на сайт, и блоги ведет, и канал в Telegram. Это нормально. Я еще и мероприятия провожу вроде «Бегу с Машей» (летние беговые тренировки для читательниц журнала), выступаю в качестве спикера на различных площадках, участвую в перезапуске сайта (как раз сейчас мы этим занимаемся). Все для того, чтобы донести идеи WH до большого круга лиц — я уверена, что все наши беды от отсутствия информации, а не от того, что она грамотно изложена в публичном пространстве.

Оксана Павленко, редактор The Devochki

The Devochki появились в 2013 году, тогда мы были единственным подобным изданием в Украине, которое отличалось от классических женских ресурсов. Именно отсутствие адекватного издания для девушек подтолкнуло нас к созданию сайта. Мы не ставили себе тематических рамок, и сейчас этого не происходит — пишем о том, что нас окружает, волнует, влияет на жизнь. Все те актуальные темы, которые еще четыре года назад не находили отображения в женских СМИ, несмотря на то, что в закрытых группах и чатах женщины обсуждали и поднимали их.

Сейчас практически все украинские сайты, которые принято выделять в «женскую» группу, расширили свой контент, прислушиваясь к интересам аудитории. Хотя мне до сих пор удивительно, почему темы моды или красоты принято считать «легкими». Чтобы хорошо писать о моде, нужно знать ее историю, разбираться в тенденциях, следить за потоком новостей и событий, вникать в бизнес-процессы фэшн-индустрии, а тема косметики связана со здоровьем, медициной и наукой.

The Devochki до сих пор называют «нетипичным» изданием. Во-первых, мы сохраняем камерность блога, но растем как площадка — у нас есть большой каталог женских стартапов, мы постоянно находим новые темы, придумываем подпроекты. Во-вторых, мы появились и существуем без инвестиций, поэтому наша модель уникальна. Да, мы работаем с рекламой, как и другие СМИ, но при этом выбор партнера и темы остается за нами — мы никогда не пожертвуем редакторской позицией ради заработка на рекламных материалах. Главное — интерес и полезность для аудитории. Поэтому, в-третьих, многие темы мы все еще поднимаем первыми или стараемся подавать с неожиданного ракурса.

Мы сталкивались с тем, что нас не воспринимали серьезно, но научились не придавать этому большого значения. Наш главный капитал и ценность — читатели. Мы изначально поставили цель работать для живой аудитории. Поэтому всегда рады, когда с нами хотят поделиться личными историями, пишут отзывы или объективно критикуют.

Мне сложно говорить обо всех женских изданиях, но у The Devochki есть своя социальная миссия. Мы чувствуем, как помогаем девушкам, которые сталкиваются с определенными проблемами. Читая похожую историю на нашем ресурсе, они понимают, что не одиноки. Еще одна миссия — поддержка и популяризация женского предпринимательства в Украине. За время существования мы рассказали о множестве проектов, которые создали обычные девушки — часто, как и мы, без стартового капитала или инвестиций. «Каталог стартапов» — это хроника местного женского бизнеса и его истоков. Знаю, что журналисты, которые пишут на эту тему, большинство проектов находили именно в нем.

The Devochki были созданы не только мной, но, безусловно, — это проект моей жизни. Сейчас я занимаюсь многими процессами — продвижением, рекламой, партнерством и, самое главное, контентом. Мне искренне интересны все темы, стараюсь нащупать то, что «зайдет» нашей аудитории. Иногда для этого достаточно внимательно послушать своих читателей. Мир не стоит на месте, и женские сайты меняются — в лучшую сторону.