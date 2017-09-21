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В День без автомобиля улицу Ленина перекроют на весь день - ожидаются пробки
Во Всемирный день без автомобиля (22 сентября) водители Минска и некоторых других городов смогут прокатиться на общественном транспорте бесплатно. Кроме этого, центр столицы будет перекрыт для проведения велопробега.
В связи с велопробегом улица Ленина — на участке от проспекта Независимости до улицы Кирова будет перекрыта с 6.00 до 24.00. Автомобилистов просят учесть эту информацию.
В 16.00 здесь начнется праздник, организованный Минприроды, Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минским городским управлением МЧС, УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Комитетом по образованию Мингорисполкома, ОО «Минское велосипедное общество», Центром экологических решений, ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и другими организациями.
Водителям в этот день рекомендуют доехать до работы/учебы на общественном транспорте, велосипеде или пройтись пешком. Водители смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно. Для этого водителям нужно будет предьявить водительские права и техпаспорт.
В этом году ко всемирной акции присоединится 31 город Беларуси.
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Как в прошлом году, движение на этом участке будет затруднено.
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