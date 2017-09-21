ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В День без автомобиля улицу Ленина перекроют на весь день - ожидаются пробки

22.09.2017 08:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во Всемирный день без автомобиля (22 сентября) водители Минска и некоторых других городов смогут прокатиться на общественном транспорте бесплатно. Кроме этого, центр столицы будет перекрыт для проведения велопробега.



В связи с велопробегом улица Ленина — на участке от проспекта Независимости до улицы Кирова будет перекрыта с 6.00 до 24.00. Автомобилистов просят учесть эту информацию.

В 16.00 здесь начнется праздник, организованный Минприроды, Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минским городским управлением МЧС, УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Комитетом по образованию Мингорисполкома, ОО «Минское велосипедное общество», Центром экологических решений, ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и другими организациями.

Водителям в этот день рекомендуют доехать до работы/учебы на общественном транспорте, велосипеде или пройтись пешком. Водители смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно. Для этого водителям нужно будет предьявить водительские права и техпаспорт.

В этом году ко всемирной акции присоединится 31 город Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как в прошлом году, движение на этом участке будет затруднено.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Выглядеть, как Полина Гагарина: преображение читательницы LADY
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика