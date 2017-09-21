Этанол не так и плох - если соблюдать норму. Что нужно знать о влиянии алкоголя на сердце

Алкоголь. Питие. Сердце. Об этом везде много и еще чуть-чуть. Пишут по шаблону, уже не задумываясь. Но что интересно: такие тексты и прочитываются обычно точно так же, мимоходом. Ну, не оригинально, не цепляет, приелось.



Фото: pixabay.com

«Употребление» отдельно, «алкоголь» отдельно

Между тем уже более ста лет проводятся научные исследования по изучению, как воздействуют алкогольные напитки на систему кровообращения. Впервые об этом заговорили еще в 1904 году и писали в журнале Американской медицинской ассоциации. И поныне пишут.

Но если 100 лет назад красной нитью всех сообщений шло отрицательное влияние алкоголя на сердце и сосуды, то сегодня заключения ученых не так категоричны.

Изменить позицию — с очевидной ранее на совсем не однозначную сегодня — позволила модификация исследований. Ее суть заключается в принципиальном разделении словосочетания «употребление алкоголя» на два разных понятия «употребление» и «алкоголь».

Этанол не так и плох — при норме в 30 г

Сам по себе алкоголь и его ключевая составляющая — этиловый спирт — не оказывают негативного воздействия на организм. Это не отравляющее вещество. Не яд. Не химически синтезированное соединение, которое противопоказано для приема внутрь.

Более того, изучен целый ряд положительных эффектов этанола (этилового спирта):

улучшает процессы метаболизма в сосудистой стенке; повышает эластичность сосудов и препятствует появлению микротрещин на их внутренней выстилке; снижает риск формирования атеросклеротических бляшек и пристеночных тромбов в сосудах; природный антикоагулянт (снижает свертываемость крови, уменьшает риск внутрисосудистого тромбообразования); увеличивает чувствительность клеток к инсулину, тем самым снижая уровень глюкозы в крови (улучшение толерантности к глюкозе).

Спорными остаются моменты взаимодействия алкоголя и холестерина, алкоголя и уровня липопротеинов, алкоголя и клеточных механизмов иммунитета, играющих не последнюю роль в патогенезе атеросклероза.

Это еще изучается, однозначных выводов нет.



Фото: pixabay.com

Возражения относительно того, что всё зависит от объема употребляемого спирта, его концентрации и индивидуальной чувствительности, — принимаются. Да, этанол может привести к ожогу слизистых, гибели живых клеток, разрушению межклеточных связей. Но, во-первых, про «употребление» еще скажу ниже. Во-вторых: и соль, и сахар, и лекарственные средства, и даже вода в определенных ситуациях могут оказать пагубное воздействие (пример банальный, но реальный).

Утрировать не нужно. Речь идет о приемлемых для организма концентрациях. Чаще всего встречается значение в 30 г этанола. Цифра 30 определена в результате многолетних исследований по определению максимально безопасной дозы, на фоне которой риск сердечно-сосудистых заболеваний не увеличивается. (Marc A Schuckit. Alcohol-use disorders. The Lancet, Volume 373, P. 492−501, 2009.)

По другим данным, приведенным в США, средняя (умеренная) безопасная доза для мужчин составляет 24 г, для женщин — 12 г этанола.

В перерасчете на алкогольные напитки — 30 г этанола содержится, например, в 75 г коньяка 40% об. — это одна небольшая рюмка. Пива (чтобы потребить 30 г этанола), нужно выпить 500 г. Но опять же, каждый день по 500 г пива — организм не скажет спасибо. Может, сердце и не особо пострадает, но обмен веществ и печень — очень даже. А уже за ними и сосудам придется не сладко.

Главное — как употреблять

Именно термин «употребление» стал камнем преткновения в жарких спорах между защитниками и противниками алкоголя — в контексте его влияния на сердечно-сосудистую систему и вообще на здоровье. Выбрав здоровый нейтралитет, попробуем разобраться.

Большинство независимых исследователей придерживаются мнения , что не сам по себе алкоголь может быть опасен, а именно способы его употребления.

То есть риск возникновения кардиологической патологии зависит в первую очередь от частоты, регулярности, интенсивности пития, нежели от пития как такового.

Эту зависимость сегодня популярно называть U-образной или J-образной.



График создан Виктором Шпудейко

График наглядно демонстрирует, что наименьший риск сердечно-сосудистых заболеваний в контексте приема алкоголя отмечается у людей, в рационе которых встречается умеренное количество спиртного.

Если правая часть графика не вызывает сомнений (большое количество алкоголя существенно увеличивает риск), то левая (отсутствие алкоголя тоже сопровождается повышенным риском!) — справедливо может натолкнуть на сомнения.

Левая и средняя части графика объясняются именно физиологическими (полезными) свойствами этанола. То есть умеренно пьющий человек получает все полезные свойства этанола (эластичность сосудов, профилактику атеросклероза и тромбоза и т.д.), чего нельзя сказать по отношению к абсолютным трезвенникам. Отсюда и более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний у последних.

Последствия чрезмерного употребления алкоголя

В случае чрезмерного употребления алкоголя включаются патологические механизмы, в частности:

повреждение нервных клеток; повреждение проводящей системы сердца (аритмии); повреждение сердечной мышцы (кардиомиопатия); повреждение клеток печени, что сопровождается нарушением обмена веществ, в том числе липидного обмена, в частности увеличением концентрации в крови ЛПНП («плохого холестерина»).

В действительности патологическое влияние этанола гораздо шире и затрагивает практически все органы и системы, но рассуждать в этом направлении не стоит, всё достаточно понятно.



Фото: pixabay.com

Заставлять себя пить для профилактики нельзя

Больше вопросов возникает при интерпретации двух других зависимостей: «если не пить совсем — риск выше» и «если пить умеренно — риск ниже». Здесь словно напрашивается вывод и рекомендация непьющим: мол, пора начинать пить для профилактики. Американская ассоциация кардиологов , да в принципе и подавляющее большинство кардиологов других стран, предупреждают: включать алкоголь в рацион ради предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний нельзя. Объясняется это недостаточно глубокими и однозначными результатами уже имеющихся исследований.

Сохраняются вопросы о предвзятости научных экспериментов, наличии четкой грани между умеренным, чрезмерным и малым употреблением алкоголя, периодичностью употребления, частотой алкогольных интоксикаций (так называемых запоев) и т.д.

Насколько учитывались эти моменты в проводимых исследованиях и насколько искренними были ответы участников опроса — также остается только догадываться.

Нельзя оставить без внимания и влияние алкоголя на психическое состояние человека, риск появления зависимости, склонность к самоконтролю. Благородная цель «принимать спиртное для профилактики» может перерасти в большую проблему как для употребляющего, так и для окружающих.

А если пить, то что?

Еще один довольно интересный вывод из J-образной зависимости: на сердечную патологию влияет алкоголь как таковой, этиловый спирт, но никак не вид алкогольного напитка (ром, вино, пиво и т.д.).

Ряд исследований пытались опровергнуть вывод, указав на полезные составляющие у того же красного вина, коньяка или крафтового пива, например. Однако однозначности в утверждениях пока нет.

Официальная медицина, ассоциации кардиологов отрицают преимущество отдельных видов алкоголя.



Фото: pixabay.com

Закусывать?

Не менее волнующий вопрос закуски также включен в исследования . Они показали: закусывать полезно. Вот только пища должна соответствовать принципам здорового питания.

Жирные, жареные, копченые, соленые продукты стимулируют секрецию сока поджелудочной железы, провоцируя возникновение панкреатита, нарушение липидного и углеводного обмена.

В то же время здоровая пища способствует разведению алкоголя в желудочно-кишечном тракте, более медленному его всасыванию, препятствию возникновения в крови пиковых концентраций этанола.

Однозначная неоднозначность

Таким образом, прислушиваясь к науке, делаем выводы:

умеренное употребление этанола (не более 30 г в сутки, без запоев) не увеличивает риск сердечно-сосудистой патологии; лицам, не употребляющим алкоголь, нерационально принимать спиртные напитки с целью снижения риска сердечно-сосудистой патологии; прием алкоголя должен сопровождаться здоровой закуской.

…Хотя в глубине души что-то подсказывает единственно однозначный вывод: «каждый останется при своем мнении». Алкоголь и отношение к нему — довольно тонкая штука…