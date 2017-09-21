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Этанол не так и плох - если соблюдать норму. Что нужно знать о влиянии алкоголя на сердце
Алкоголь. Питие. Сердце. Об этом везде много и еще чуть-чуть. Пишут по шаблону, уже не задумываясь. Но что интересно: такие тексты и прочитываются обычно точно так же, мимоходом. Ну, не оригинально, не цепляет, приелось.
«Употребление» отдельно, «алкоголь» отдельно
Между тем уже более ста лет проводятся научные исследования по изучению, как воздействуют алкогольные напитки на систему кровообращения. Впервые об этом заговорили еще в 1904 году и писали в журнале Американской медицинской ассоциации. И поныне пишут.
Но если 100 лет назад красной нитью всех сообщений шло отрицательное влияние алкоголя на сердце и сосуды, то сегодня заключения ученых не так категоричны.
Изменить позицию — с очевидной ранее на совсем не однозначную сегодня — позволила модификация исследований. Ее суть заключается в принципиальном разделении словосочетания «употребление алкоголя» на два разных понятия «употребление» и «алкоголь».
Этанол не так и плох — при норме в 30 г
Сам по себе алкоголь и его ключевая составляющая — этиловый спирт — не оказывают негативного воздействия на организм. Это не отравляющее вещество. Не яд. Не химически синтезированное соединение, которое противопоказано для приема внутрь.
Более того, изучен целый ряд положительных эффектов этанола (этилового спирта):
Спорными остаются моменты взаимодействия алкоголя и холестерина, алкоголя и уровня липопротеинов, алкоголя и клеточных механизмов иммунитета, играющих не последнюю роль в патогенезе атеросклероза.
Это еще изучается, однозначных выводов нет.
Возражения относительно того, что всё зависит от объема употребляемого спирта, его концентрации и индивидуальной чувствительности, — принимаются. Да, этанол может привести к ожогу слизистых, гибели живых клеток, разрушению межклеточных связей. Но, во-первых, про «употребление» еще скажу ниже. Во-вторых: и соль, и сахар, и лекарственные средства, и даже вода в определенных ситуациях могут оказать пагубное воздействие (пример банальный, но реальный).
Утрировать не нужно. Речь идет о приемлемых для организма концентрациях. Чаще всего встречается значение в 30 г этанола. Цифра 30 определена в результате многолетних исследований по определению максимально безопасной дозы, на фоне которой риск сердечно-сосудистых заболеваний не увеличивается. (Marc A Schuckit. Alcohol-use disorders. The Lancet, Volume 373, P. 492−501, 2009.)
По другим данным, приведенным в США,
В перерасчете на алкогольные напитки — 30 г этанола содержится, например, в 75 г коньяка 40% об. — это одна небольшая рюмка. Пива (чтобы потребить 30 г этанола), нужно выпить 500 г. Но опять же, каждый день по 500 г пива — организм не скажет спасибо. Может, сердце и не особо пострадает, но обмен веществ и печень — очень даже. А уже за ними и сосудам придется не сладко.
Главное — как употреблять
Именно термин «употребление» стал камнем преткновения в жарких спорах между защитниками и противниками алкоголя — в контексте его влияния на сердечно-сосудистую систему и вообще на здоровье. Выбрав здоровый нейтралитет, попробуем разобраться.
Большинство
То есть риск возникновения кардиологической патологии зависит в первую очередь от частоты, регулярности, интенсивности пития, нежели от пития как такового.
Эту зависимость сегодня популярно называть U-образной или J-образной.
График наглядно демонстрирует, что наименьший риск сердечно-сосудистых заболеваний в контексте приема алкоголя отмечается у людей, в рационе которых встречается умеренное количество спиртного.
Если правая часть графика не вызывает сомнений (большое количество алкоголя существенно увеличивает риск), то левая (отсутствие алкоголя тоже сопровождается повышенным риском!) — справедливо может натолкнуть на сомнения.
Левая и средняя части графика объясняются именно физиологическими (полезными) свойствами этанола. То есть умеренно пьющий человек получает все полезные свойства этанола (эластичность сосудов, профилактику атеросклероза и тромбоза и т.д.), чего нельзя сказать по отношению к абсолютным трезвенникам. Отсюда и более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний у последних.
Последствия чрезмерного употребления алкоголя
В случае чрезмерного употребления алкоголя включаются патологические механизмы, в частности:
В действительности патологическое влияние этанола гораздо шире и затрагивает практически все органы и системы, но рассуждать в этом направлении не стоит, всё достаточно понятно.
Заставлять себя пить для профилактики нельзя
Больше вопросов возникает при интерпретации двух других зависимостей: «если не пить совсем — риск выше» и «если пить умеренно — риск ниже». Здесь словно напрашивается вывод и рекомендация непьющим: мол, пора начинать пить для профилактики.
Сохраняются вопросы о предвзятости научных экспериментов, наличии четкой грани между умеренным, чрезмерным и малым употреблением алкоголя, периодичностью употребления, частотой алкогольных интоксикаций (так называемых запоев) и т.д.
Насколько учитывались эти моменты в проводимых исследованиях и насколько искренними были ответы участников опроса — также остается только догадываться.
Нельзя оставить без внимания и влияние алкоголя на психическое состояние человека, риск появления зависимости, склонность к самоконтролю. Благородная цель «принимать спиртное для профилактики» может перерасти в большую проблему как для употребляющего, так и для окружающих.
А если пить, то что?
Еще один довольно интересный вывод из J-образной зависимости: на сердечную патологию влияет алкоголь как таковой, этиловый спирт, но никак не вид алкогольного напитка (ром, вино, пиво и т.д.).
Ряд исследований пытались опровергнуть вывод, указав на полезные составляющие у того же красного вина, коньяка или крафтового пива, например. Однако однозначности в утверждениях пока нет.
Официальная медицина, ассоциации кардиологов отрицают преимущество отдельных видов алкоголя.
Закусывать?
Не менее волнующий вопрос закуски
Жирные, жареные, копченые, соленые продукты стимулируют секрецию сока поджелудочной железы, провоцируя возникновение панкреатита, нарушение липидного и углеводного обмена.
В то же время здоровая пища способствует разведению алкоголя в желудочно-кишечном тракте, более медленному его всасыванию, препятствию возникновения в крови пиковых концентраций этанола.
Однозначная неоднозначность
Таким образом, прислушиваясь к науке, делаем выводы:
…Хотя в глубине души что-то подсказывает единственно однозначный вывод: «каждый останется при своем мнении». Алкоголь и отношение к нему — довольно тонкая штука…
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Алкоголь. Питие. Сердце. Об этом везде много и еще чуть-чуть. Пишут по шаблону, уже не задумываясь. Но что интересно: такие тексты и прочитываются обычно точно так же,...
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