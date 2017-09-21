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Выглядеть, как Полина Гагарина: преображение читательницы LADY

22.09.2017 08:55 — Разное | Tut.by  
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В преддверии концерта Полины Гагариной в Минске, который состоится уже 27 сентября, белорусский стилист Валентина Казак подготовила обзор стиля певицы и, вдохновившись отдельными образами и осуществив рейд по столичным бутикам, подобрала несколько комплектов одежды. LADY не просто хочет рассказать о стиле Полины, но и показать, что адаптировать его для себя, если вы обычный человек и живёте не в столице моды, — возможно. Именно поэтому для демонстрации стильных находок мы выбрали читательницу и отправились с ней по магазинам.

Итак, базис. Характерные черты стиля Полины Гагариной — это элегантность. Она всегда одевается очень продуманно и лаконично. Если рассматривать ее образы из повседневной жизни, с концертов, «красных дорожек», видно, что певица неравнодушна к красивой одежде (часто — дизайнерской) и оригинальным сочетаниям.



Большая часть нарядов — предметы гардероба облегающего силуэта. Основу составляют платья, брючные костюмы, блузки. При выборе вечерних и концертных нарядов Полина отдает предпочтение приталенным платьям в пол и костюмам-смокингам; на каждый день певица выбирает комплекты с брюками/джинсами, удобные платья-рубашки.


Что касается обуви, чаще всего Полина выбирает классику, но иногда в её образах можно встретить сочетания с актуальными в этом сезоне грубыми ботинками или кроссовками, которые за счёт контраста придают ее образам изящности.


В аксессуарах Полина явно поддерживает идею минимализма. Исключение — модные солнцезащитные очки, которые достаточно фотогеничны, чтобы периодически мелькать у певицы в Instagram.


Цветовая гамма, характерная для её образов, достаточно сдержанная: красный, белый, черный, синий цвет, а также нюдовые оттенки.

Роскошный макияж — одна из важных деталей образа певицы. Вечерние наряды часто идут в гармоничном сочетании с чёрными стрелками и яркими губами, являющимися одной из характерных черт стиля певицы в целом.


Безусловно, беспроигрышным вариантом на все случаи жизни являются классические базовые сочетания. Повторяя стиль Полины Гагариной, стоит сконцентрировать всё внимание на платьях различных фасонов. Аксессуары вниманием обижать не надо, но и сложных комбинаций из них составлять тоже не стоит. Помните: минимализм.

Полина делает ставку на женственные луки, которые ей, к слову, очень к лицу. Любимые стили — классический, драматический, английский, романтический, casual, спорт-шик и морской. По её нарядам можно понять, что певица не забывает интересоваться модными тенденциями, внедряя их в свой гардероб, и сохраняет при этом индивидуальный стиль.

Одежда не обязательно должна быть брендовой или дорогой, достаточно того, чтобы она хорошо сидела на фигуре и была сшита из качественной ткани.

При выборе одежды можно и нужно вдохновляться образами известных людей, стильных людей. Однако, как бы банально это ни звучало, при этом нужно оставаться собой. Это касается не только стиля конкретных селебрити, но и моды в целом. Не стоит гнаться за трендами и надевать те вещи, которые не будут вас украшать. А мы уверены, что по другую сторону экрана есть что украшать!

 
Теги: Минск
 
 
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