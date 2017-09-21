ГАИ Минска получила новые мотоциклы BMW F800GS

Год назад МВД объявило о создании нового мотоциклетного подразделения в ГАИ города Минска, которое будет обеспечивать охрану порядка с использованием мототранспорта. Уже сейчас стало известно, что не менее шести мотоциклов BMW F800GS класса туристический эндуро были переданы ГАИ Минска официальным дилером BMW Motorrad в Республике Беларусь автоцентром Байернкрафт.





Заметим, что первыми немецкую технику опробовала ГАИ Минской области, которая получила несколько мотоциклов BMW F800GS . В условиях города, а также легких внедорожных условий уйти от такого мотоцикла на автомобиле будет весьма не просто.

Такие же модели стоят на вооружении в полиции и спецслужбах Германии, Великобритании, Франции, Дании, Чехии, а также, с недавнего времени в мотобате России. Опыт европейских стран показал, что именно городской трафик стал одним из основных факторов, влияющих на эффективность работы полиции и спецслужб.

Быстрый и маневренный мотоцикл позволит в считанные минуты добраться до места происшествия через перегруженную машинами центральную часть города и преследовать преступников как по автомобильным дорогам, так и вне их.

Создание мотоциклетного подразделения в Беларуси — это шаг по внедрению современных европейских стандартов в контроле безопасности дорожного движения и эффективном выполнении основных задач ГАИ.

Как рассказали в ГАИ Минска, сотрудники патрулируют город не только на легковых машинах, но и на мотоциклах.

— К сожалению, и сегодня есть байкеры, которые даже не собираются соблюдать ПДД. К тем, кто в плотном потоке ездит по городу на заднем колесе, тем, кто не соблюдает рядность и систематически превышает скорость, ГАИ применяет меры административного воздействия. С помощью этой мототехники легче задержать тех мотоциклистов, которые грубо и цинично игнорируют требования безопасности в городе при эксплуатации этого скоростного транспорта. Сейчас мы наблюдаем некоторое снижение аварийности с участием этой категории водителей. Да и культура вождения в последние годы заметно подросла во многом благодаря профилактической работе сотрудников ГАИ, их тесному взаимодействию с мотоклубами, — прокомментировали в ГАИ.

По официальной статистике, за 8 месяцев этого года по вине мотоциклистов в Минске случилось 13 ДТП, в результате которых три человека погибли и 11 получили травмы. За такой же период прошлого года в столице зарегистрировано 17 аналогичных ДТП.

Добавим, что ТО для такого мотоцикла обойдется в 36 рублей. Сюда нужно добавить стоимость 3 литров масла (25 рублей за литр) и масляного фильтра (36 рублей). Расход топлива у данной модели не превышает 6 литров на 100 км.