21 сентября прошли матчи 5-го тура экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею.



Фото: Пресс-служба ХК «Юность-Минск»

В центральном матче дня вице-чемпион страны минская «Юность» уверенно выиграла у бронзового медалиста «Гомеля».

«Юность-Минск» — ХК «Гомель» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 — К. Захаров (Корсо, Михнов, 3.59), 2:0 — К. Захаров (Корсо, Михнов, 20.59), 3:0 — Каракулько (Мицкевич, 28.21, в меньшинстве), 4:0 — К. Захаров (Претнар, Развадовский, 45.12, в большинстве), 4:1 — Скоренов (Хузеев, Сачивко, 56.29).

Броски: 31−38 (8−10, 9−15, 14−13).

Штраф: 10−8.

Вратари: Мильчаков (97,3% отраженных бросков) — Бобарико (87% отраженных бросков).

Лучшие игроки матча: К. Захаров, Корсо — Скоренов.

В составе «Юности» тремя шайбами отметился Константин Захаров, сын главного тренера минчан Михаила Захаров.

Молодежная (U20) сборная Беларуси под началом наставника Юрия Файкова одержала в экстралиге уже третью победу подряд. На сей раз в гостях был обыгран новополоцкий «Химик».

«Химик» — Беларусь-U20 — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2).

Тремя голами в составе «молодежки» отметился нападающий Геннадий Малащенко, на счету форварда Александра Лукашевича — три голевых паса.

Из других результатов отметим 13 безответных шайб «Динамо-Молодечно» в ворота «Витебска», а также крупные победы солигорского «Шахтера» и «Немана».

«Витебск» — «Динамо-Молодечно» — 0:13 (0:4, 0:3, 0:6).

Самым результативным игроком матча стал защитник молодечненцев Владислав Гончаров, набравший 6 (1+5) результативных баллов. В активе нападающего Эдуарда Гриня 5 (4+1) очков, по 4 балла набрали Антон Елисеенко (2+2), Егор Воронов (2+2) и Дмитрий Амброжейчик (0+4).

«Шахтер-Солигорск» — «Металлург-Жлобин» — 5:0 (1:0, 4:0, 0:0).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Шахтера» Артем Демков — 4 (1+3) очка.

«Могилев» — «Неман» — 3:8 (1:1, 1:2, 1:5).

Могилевчане дважды вели в счете (1:0, 2:1) и практически на равных держались в сражении с чемпионом страны, однако «посыпались» в третьем периоде, проиграв его по числу бросков в створ ворот (5:21) и пропустив 5 шайб. У победителей ударно поработали Гжегож Пасют — 3 (2+1) очка, Михаил Стефанович — 3 (1+2), Глеб Клименко — 3 (1+2), Никита Ремезов — 2 (2+0).

«Брест» — «Лида» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1).



Фото: hockey.by





Следующие матчи экстралиги пройдут в субботу, 23 сентября.

«Химик» — «Динамо-Молодечно».

«Шахтер» — «Гомель».

«Юность-Минск» — «Металлург-Жлобин».

«Могилев» — «Лида».

«Витебск» — Беларусь-U20.

«Брест» — «Неман».

Начало матчей в 13.00.