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Polaris представила ультразвуковой увлажнитель воздуха с функцией ароматизации

22.09.2017 10:29 — Разное | Tut.by  
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Компания Polaris представила ультразвуковой увлажнитель воздуха PUH 7140 с возможностью регулировки высоты и функцией ароматизации, сообщает electronics-review.ru.


Режим ароматизации воздуха позволит наполнить помещение любыми запахами. Подбирая эфирные масла в соответствии с их свойствами, можно устраивать сеансы ароматерапии для снятия стресса или, например, нормализации сна.

Емкость резервуара для воды увлажнителя — 4 литра. Внутри бак обработан серебряным напылением. Производитель обещает, что это замедляет скорость размножения болезнетворных бактерий и препятствует цветению воды. Встроенный карбоновый фильтр чистки воздуха поглощает неприятные запахи, а керамический фильтр умеет очищать воду от примесей.

Управлять работой устройства можно одной кнопкой на корпусе. Если вода в резервуаре закончится, аппарат автоматически отключится. Гаджет оснащается четырьмя режимами интенсивности увлажнения, в максимальном расход воды составляет 300 мл/ч. Время непрерывной работы — до 25 часов. В ночном режиме новинка снижает уровень свечения встроенной подсветки и производимого шума.

Увлажнитель Polaris PUH 7140 устанавливается на пол, конструкцию можно отрегулировать по высоте в двух вариантах (максимальная — 101 см).

Смотрите, сколько у нас стоят другие увлажнители воздуха:

 
 
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Увлажнитель Polaris PUH 7140 устанавливается на пол, конструкцию можно отрегулировать по высоту в двух вариантах.

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