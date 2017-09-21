Начальник УГАИ УВД Брестского облисполкома Сергей Талатай дал интервью столинской районке « Новости Полесья ». Во время беседы глава ГАИ области поделился своим мнением по поводу соблюдения ПДД в агрогородке Ольшаны.



Фото: izgrodno.com

Сергей Талатай отметил, что для Ольшан несовершеннолетние водители — это не редкость, а «грустная закономерность из-за попустительского отношения родителей».

— Сколько раз местные сотрудники ГАИ и я лично слышали от родителей, несовершеннолетний ребенок которых был задержан за рулем мотоцикла или автомобиля: а ты что не мог убежать? А когда ребенок прыгает на служебном авто ГАИ? А колодочки в автомобилях, чтобы ребенок доставал до педалей?! Эти приспособления делают детям их родители! Это отношение взрослых проецируется на поведение чад. Они подвергают тем самым риску не только своего ребенка, но и других участников дорожного движения.

Начальник ГАИ подчеркнул, что с уважением относится к жителям Ольшан за их трудолюбие.

«Но на минуточку: трудолюбие ведь не исключает законопослушание! Гордость за себя, свой труд, свою землю не нужно превозносить в ранг какой-то эксклюзивности. Закон един для всех. А что мы наблюдаем в Ольшанах? Слова, к примеру, пастора тут не подвергаются сомнению, а государственный закон трактуют по-своему почему-то! Каждый регион нашей страны имеет какие-то свои особенности и традиционные устои, но все живут в рамках закона. Исключение — Ольшаны.

Это проблема не одного дня, этот, образно говоря, нарыв формировался долгие годы. Сыграли свою роль и отдаленность от районного и областного центров, и традиционные устои, которые формировались годами, и определенная вера, и уверенность в своей исключительности… Все эти и другие факторы сыграли детонирующую роль и вылились в последние события.

Во время инервью главный Госавтоинспектор области также затронул вопрос нападения на сотрудников ГАИ.

— Нашу демократичность расценили как слабость. Этому предшествовало ДТП, когда мотоциклист, скрываясь от сотрудников ГАИ, сбил девочку . Некоторые граждане обвинили в случившемся представителей правопорядка. Хотя есть видео с видеорегистратора служебной машины, которое снимает с сотрудников ГАИ все подозрения. Мы показали его некоторым жителям Ольшан, они… молча разошлись. Никто даже не извинился… Нападать, кричать, возмущаться, обвинять, не разобравшись в ситуации, не выслушав не единого аргумента — у них лучше получается…

Повторюсь, закон един для всех. Будем применять и меры убеждения, и меры принуждения к исполнению закона. Без скидок на трудолюбие, многодетность и ещё что-нибудь.

Одним махом эта проблема не решится. Она зрела годами и, видимо, потребуются годы для ее решения. Ольшаны — в центре пристального внимания не только ГАИ, но и других служб. И хотелось бы не противостояния, а цивилизованного взаимодействия. Мне хотелось бы видеть Ольшаны со временем маленькой Швейцарией, а не болевой точкой.

Последние два года я регулярно приезжаю в Ольшаны, сколько тут проведено времени, профилактических акций, но, видимо, этого недостаточно, поэтому будем работать, встречаться, убеждать и переубеждать. Так что в Ольшанах я не последний раз. Будем мотивировать юных водителей для получения водительских удостоверений, чтобы они были полноправными членами водительского сообщества. Будем нацеливать на регистрацию незарегистрированной техники. Будем вести целенаправленную работу во имя исполнения законодательства, во имя сохранения человеческих жизней.