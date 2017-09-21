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Кубинский боксер - россиянину: Ты ответишь за каждый российский мультик, который я смотрел в детстве

22.09.2017 10:53 — Разное | Tut.by  
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Боксер Гильермо Ригондо обещает отомстить россиянину Василию Ломаченко за просмотр кубинцем в детстве советских мультфильмов.

«Я знаю, что Ломаченко не виноват, но девятого декабря он вынужден будет ответить за каждый российский мультфильм, который мне приходилось смотреть на Кубе в детстве», — написал Ригондо в твиттере, сопродив сообщение кадром из мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену.

Бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо девятого декабря на арене «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке.

 
 
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Боксер Гильермо Ригондо обещает отомстить россиянину Василию Ломаченко за просмотр кубинцем в детстве советских мультфильмов.

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