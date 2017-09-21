Кубинский боксер - россиянину: Ты ответишь за каждый российский мультик, который я смотрел в детстве

Боксер Гильермо Ригондо обещает отомстить россиянину Василию Ломаченко за просмотр кубинцем в детстве советских мультфильмов.

It is not his fault. But on Dec 9 I am blaming @VasylLomachenko for every #Russian cartoon I was force 2 watch in as a kid. #PayBack pic.twitter.com/GWhdTqFmxx — Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 20 сентября 2017 г.

«Я знаю, что Ломаченко не виноват, но девятого декабря он вынужден будет ответить за каждый российский мультфильм, который мне приходилось смотреть на Кубе в детстве», — написал Ригондо в твиттере, сопродив сообщение кадром из мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену.

Бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо девятого декабря на арене «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке.