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Кубинский боксер - россиянину: Ты ответишь за каждый российский мультик, который я смотрел в детстве
Боксер Гильермо Ригондо обещает отомстить россиянину Василию Ломаченко за просмотр кубинцем в детстве советских мультфильмов.
«Я знаю, что Ломаченко не виноват, но девятого декабря он вынужден будет ответить за каждый российский мультфильм, который мне приходилось смотреть на Кубе в детстве», — написал Ригондо в твиттере, сопродив сообщение кадром из мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену.
Бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо девятого декабря на арене «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке.
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Кубинский боксер - россиянину: Ты ответишь за каждый российский мультик, который я смотрел в детстве
Боксер Гильермо Ригондо обещает отомстить россиянину Василию Ломаченко за просмотр кубинцем в детстве советских мультфильмов.
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