Кубинский боксер - россиянину: Ты ответишь за каждый российский мультик, который я смотрел в детстве

Боксер Гильермо Ригондо обещает отомстить россиянину Василию Ломаченко за просмотр кубинцем в детстве советских мультфильмов.

It is not his fault. But on Dec 9 I am blaming @VasylLomachenko for every #Russian cartoon I was force 2 watch in as a kid. #PayBack pic.twitter.com/GWhdTqFmxx