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В Солигорском районе микроавтобус насмерть сбил пешехода и опрокинулся в кювет
В Солигорском районе микроавтобус насмерть сбил пенсионера. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
Авария произошла в ночь на 22 сентября вблизи деревни Чепели. 54-летний водитель Fiat Ducato, житель Молодечно, ехал по трассе Минск — Микашевичи в направлении столицы. На 125-м километре дороги он совершил наезд на находившегося на проезжей части 68-летнего пешехода, жителя Солигорского района. После наезда автомобиль съехал кювет, где опрокинулся.
В результате ДТП пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия. Световозвращающими элементами мужчина обозначен не был.
Солигорский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Авария произошла в ночь на 22 сентября вблизи деревни Чепели.
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