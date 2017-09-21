В Солигорском районе микроавтобус насмерть сбил пешехода и опрокинулся в кювет

В Солигорском районе микроавтобус насмерть сбил пенсионера. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.





Авария произошла в ночь на 22 сентября вблизи деревни Чепели. 54-летний водитель Fiat Ducato, житель Молодечно, ехал по трассе Минск — Микашевичи в направлении столицы. На 125-м километре дороги он совершил наезд на находившегося на проезжей части 68-летнего пешехода, жителя Солигорского района. После наезда автомобиль съехал кювет, где опрокинулся.

В результате ДТП пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия. Световозвращающими элементами мужчина обозначен не был.





Солигорский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).