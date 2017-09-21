Чистим и моем детские игрушки



Сегодня любой магазин детских игрушек в Минске предлагает широкий ассортимент товаров, но со временем детские принадлежности вбирают в себя пыль, пачкаются. И тогда перед молодыми мамами и папами возникает вопрос: как чистить детские игрушки? Нужно ли их стирать? А если чистить, то как? Чтобы не испортились, а обновились, стали свежими и чистыми. Рассмотрим некоторые аспекты такой процедуры.

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Как почистить детские мягкие игрушки?

Детские мягкие принадлежности вбирают в себя пыль. Поэтому даже купленного нового плюшевого медвежонка надо чистить, пылесосить. Делается это таким способом. Плющевого зверька положить надо в полиэтиленовый пакет. Затем в пакет засыпать 100 граммов соды. Завязать мешочек. Встряхивая мешочек, добиться того чтобы сода равномерно распределилась по всей поверхности изделия. Сода хорошо собирает жир, грязь с поверхности, с ворсинок. Потом пропылесосить. Потом в течение часа проветрить на свежем воздухе.

Стирка мягких игрушек





Другой способ, как чистить детские игрушки, мягкие и плюшевые, – это стирка. Сначала надо положить изделие в мешочек для стирки или в наволочку. Стирать, выбрав «деликатный режим». При этом режиме отжим щадящий, но достаточный, чтобы выжать воду. После стирки предмет радости ребёнка будет влажным, почти сухим, и его надо сразу причесать расчёской, чтобы не был вид свалянной шерсти. После будет достаточно часа два посушить мягкую зверушку на солнце или в проветриваемом месте.

Большие игрушки





Большие предметы из ворса, не помещающиеся в барабан стиральной машины, чтобы постирать, придётся распороть. Вынуть из шкурки наполнитель. Шкурку постирать, потом просушить и всё собрать, зашить. Если игрушка не грязная, а пыльная, можно пропылесосить ее или почистить, обернув и вытерев влажным полотенцем.

Старые мягкие игрушки





Если мягкая игрушка старая, можно распороть шкурку, вынуть и заменить наполнитель. Это в том случае, если в наполнителе завелись паразиты (клещи и другие вредные микроорганизмы), то вещь надо в целлофановом пакете положить в морозильную камеру на ночь. За это время все паразиты исчезнут. Ни в коем случае не подвергать кипячению изделия из ворса и шкурки от них. Лучше постирать вручную в тёплой воде с детским порошком или в стиральной машине. Потом расчесать и просушить.

Как чистить и дезинфицировать твердые игрушки?





Твёрдые пластмассовые изделия (погремушки, соски, пустышки и т.д.) надо минут 10 подержать в кипящей воде. Это продезинфицирует их. Такая обработка очень важна, так как ребёнок любит брать на зубок твердые предметы. Поэтому надо периодически чистить их, дезинфицировать. Если ребёнок оставил на игрушке остатки пищи, надо тщательно протереть её влажной губкой.

Резиновые изделия (зайцы, кенгуру, лоси и т.д.) держать в кипящей воде нельзя. Лучше их помыть в тёплой воде с детским порошком или мылом. Твёрдые поделки (всевозможные машинки и т.д.) можно помыть, продезинфицировать ещё таким способом. Смешать в бутылочке с пульверизатором уксус с водой. Побрызгать, подержать в таком виде минут 15, затем смыть раствор под тёплой водой или стереть мягкой влажной губкой или салфеткой. Электронные детские предметы надо протирать чистящей жидкостью или спиртовым раствором. Чистить игрушки (любые) надо регулярно.

Где хранить детские игрушки?





Помимо решения вопроса, как чистить детские игрушки, не будем забывать о том, как правильно хранить детские предметы. Пластиковые, резиновые должны быть в закрытых коробках или контейнерах. Мягкие, ворсистые изделия должны находиться на полках и диванах. Всевозможные машинки, механизмы с батарейками и другое, подобное этому, должны находиться в специально отведённых местах, куда ребёнка надо приучать складывать такие игрушки самостоятельно.

Если правильно пользоваться купленными детскими вещами, на них не будет накапливаться пылевые клещи. Для этого надо взять за правило протирать, мыть детские принадлежности, кипятить то, что можно кипятить, стирать то, что можно стирать, пылесосить то, что надо пылесосить. И ваш ребёнок будет здоров, а игрушки запомнятся ему как самые любимые друзья на свете.

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