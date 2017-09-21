Криушенко назвал футболистов, которые будут готовиться к матчам против Нидерландов и Франции

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с окончательным списком игроков, вызванных на матчи квалификации чемпионата мира ФИФА 2018 против сборных Нидерландов и Франции, сообщает официальный сайт АБФФ.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сбор главной команды страны продлится с 2 по 10 октября. Наша дружина разместится в техническом центре АБФФ, а тренировки будут проходить на комплексе футбольных полей Ассоциации «Белорусская федерация футбола». 7 октября сборная Беларуси сыграет заключительный домашний поединок против Нидерландов. Матч пройдет на «Борисов-Арене» и начнется в 21:45. 9 октября команда отправится в Париж. Выездной матч квалификации чемпионата мира ФИФА 2018 года состоится 10 октября. Противостояние на стадионе «Стад де Франс» начнётся в 21.45 по белорусскому времени.

Главный тренер вызвал в расположение национальной команды 23 футболиста:

Вратари: Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Черноморец», Одесса, Украина), Сергей Игнатович («Динамо-Минск»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — «Шахтер», Солигорск), Алексей Гаврилович («Динамо-Брест»), Александр Сачивко («Динамо-Минск»).

Полузащитники: Станислав Драгун, Алексей Риос, Игорь Стасевич (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»), Александр Карницкий («Тосно», Россия).

Нападающие: Николай Сигневич, Михаил Гордейчук (оба — БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино) Антон Сарока («Динамо-Минск»).