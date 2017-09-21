На памятнике Калашникову заметили схему немецкого автомата

На памятнике советскому оружейнику Михаилу Калашникову есть схема немецкого автомата StG 44. На это обратил внимание редактор журнала Rolling Wheels и бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок.



Изображение: Юрий Пашолок / facebook.com

StG 44, или Sturmgewehr 44 — автомат, разработанный во время Второй мировой войны. Его разработчик — конструктор Хуго Шмайссер, работавший в нацистской Германии. Среди автоматов современного типа он стал первой разработкой, производившейся массово. Всего в мире было выпущено около около 450 тысяч штук StG 44.

Заказчик монумента решил убрать чертеж с с памятника. «У нас пожелание к оружию было только одно — к той модели автомата, которую держит в руках Михаил Тимофеевич. Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку», — сказал Владислав Кононов, исполнительный директор заказчика монумента Российского военно-исторического общества.

Автор памятника Калашникову Салават Щербаков признал , что в проект «могла закрасться» ошибка. «Это очень маленькая фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали из источников. И там где, мы ее брали, написано „Автомат Калашникова“. Что-то из интернета», — пояснил Щербаков.