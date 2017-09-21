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В ФСЗН по-прежнему не хватает денег. В Минтруда рассказали о должниках по взносам

22.09.2017 11:32 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси в Фонде соцзащиты, из которого берут деньги на пенсии и пособия, по-прежнему наблюдается дефицит средств. По данным Минфина, в январе-июле поступления в фонд составили 6,764 миллиарда рублей, а расходы — на 260,5 миллиона рублей больше.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При этом планируется, что доходы ФСЗН по итогам этого года превысят расходы на 270 миллионов 169,7 тысячи рублей.

Напомним, в начале года в Фонде соцзащиты Беларуси образовалась приличная дыра — более 150 млн долларов. По данным Министерства финансов, поступления в ФСЗН в январе-апреле составили 3,749 млрд рублей, а расходы фонда сложились в размере 4,050 млрд, то есть дефицит составил 301,1 млн рублей. Поступления в Фонд социальной защиты населения в январе-апреле сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 62,1 млн рублей (или на 1,6%).

В прошлом году Фонд соцзащиты населения недополучил почти 1,5 млрд рублей за счет средств обязательных страховых взносов, поэтому пришлось увеличить трансферты из бюджета.

— Скорее всего, по 2017 году мы тоже получим проблемы по части субвенций из республиканского бюджета, потому что доходная часть фонда растет за счет роста фонда заработной платы и роста занятых в экономике, — заявила в июне министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. — Вы знаете, какая поставлена задача, какой уровень зарплаты надо обеспечить в среднем по стране. Но здесь нужно еще обеспечить и рост фонда зарплаты, а не только ее увеличения за счет оптимизации численности.

В Минтруда рассказали, каков объем задолженности по уплате взносов в ФСЗН.

— Сумма задолженности по юрлицам и индивидуальным предпринимателям по платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 1 июля составила 96,2 млн рублей, или 0,7% к плану по доходам на 2017 год, — сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по пенсионному обеспечению.

Специалист рассказал, что юрлица задолжали 34,9 млн рублей, ИП — 36,2 млн рублей, организации в стадии ликвидации и банкротства — 23,6 млн рублей, юрлица, которые получили господдержку по указам президента (в виде отсрочки (рассрочки) по обязательным платежам в бюджет фонда), — 1,5 млн рублей.

— Бюджет фонда за I полугодие 2017 года исполнен с профицитом в сумме 110,5 млн рублей. Сбалансированность бюджета фонда обеспечивается субвенциями из республиканского бюджета, — уточнил Валерий Ковальков. — Финансирование выплаты пенсий и пособий осуществляется своевременно и в полном объеме. Данный вопрос находится на постоянном контроле.

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Расходы в ФСЗН на 260,5 миллиона рублей превысили доходы.

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