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В ФСЗН по-прежнему не хватает денег. В Минтруда рассказали о должниках по взносам
В Беларуси в Фонде соцзащиты, из которого берут деньги на пенсии и пособия,
При этом планируется, что доходы ФСЗН по итогам этого года превысят расходы на 270 миллионов 169,7 тысячи рублей.
Напомним, в начале года в Фонде соцзащиты Беларуси
В прошлом году Фонд соцзащиты населения
— Скорее всего, по 2017 году мы тоже получим проблемы по части субвенций из республиканского бюджета, потому что доходная часть фонда растет за счет роста фонда заработной платы и роста занятых в экономике, — заявила в июне министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. — Вы знаете, какая поставлена задача, какой уровень зарплаты надо обеспечить в среднем по стране. Но здесь нужно еще обеспечить и рост фонда зарплаты, а не только ее увеличения за счет оптимизации численности.
В Минтруда рассказали, каков объем задолженности по уплате взносов в ФСЗН.
— Сумма задолженности по юрлицам и индивидуальным предпринимателям по платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 1 июля составила 96,2 млн рублей, или 0,7% к плану по доходам на 2017 год, —
Специалист рассказал, что юрлица задолжали 34,9 млн рублей, ИП — 36,2 млн рублей, организации в стадии ликвидации и банкротства — 23,6 млн рублей, юрлица, которые получили господдержку по указам президента (в виде отсрочки (рассрочки) по обязательным платежам в бюджет фонда), — 1,5 млн рублей.
— Бюджет фонда за I полугодие 2017 года исполнен с профицитом в сумме 110,5 млн рублей. Сбалансированность бюджета фонда обеспечивается субвенциями из республиканского бюджета, — уточнил Валерий Ковальков. — Финансирование выплаты пенсий и пособий осуществляется своевременно и в полном объеме. Данный вопрос находится на постоянном контроле.
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Расходы в ФСЗН на 260,5 миллиона рублей превысили доходы.
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