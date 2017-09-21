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В сопровождении джаз-бэнда в Минске выступит дуэт из фильма "Братья Блюз"

22.09.2017 12:08 — Разное | Tut.by  
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Классик блюза и джаза — певец Эб Дэвис, включенный при жизни в «Зал славы блюза США», и его партнер — саксофонист Уилл Поллак привозят в Минск мировую премьеру «Джаз из Канзас-Сити». Музыканты в сопровождении джаз-бэнда выступят 27 и 28 сентября во Дворце профсоюзов и Джаз-клубе во Дворце Республики.


Вокалист Эб Дэвис — живая легенда джаза и блюза. Певец дал более 7 тысяч концертов в 70 странах мира, выпустил 20 сольных и 98 сессионных альбомов. Эб выступал с Рэем Чарльзом, Би Би Кингом, Джэймсом Брауном, Каунтом Бэйси и Диззи Гиллеспи.

В 2008 году Эб Дэвис включен в «Зал Славы Блюза США» и провозглашен официальным послом блюза Арканзаса. Зрители во всем мире помнят его по культовым фильмам «Братья Блюз» и «Невиновный».

Саксофонист, вокалист и шоумэн Уилл Поллак — ученик альт-саксофониста Бэнни Картера и более 40 лет постоянный партнер бэнда Эба Дэвиса. Харизма и драйв Уилла напоминают о великой эпохе свинга оркестра Каунта Бэйси.

Купить билеты на концерт можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Когда: 27-28 сентября

Где: Дворец профсоюзов, Джаз-клуб (Дворец Республики)

Билеты: от 15 до 50 рублей

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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Музыканты в сопровождении джаз-бэнда выступят 27 и 28 сентября во Дворце профсоюзов и Джаз-клубе во Дворце Республики.

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