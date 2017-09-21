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"На "Иванов" все разобрали уже в августе". На какие спектакли "ТЕАРТа" еще можно купить билет

22.09.2017 11:59 — Разное | Tut.by  
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27 сентября в Минске пройдет традиционный международный форум театрального искусства «ТЕАРТ». На некоторые спектакли билетов не стало сразу в день старта продаж. AFISHA.TUT.BY собрала те постановки, на которые еще можно купить билет.

Международная программа

«Женитьба»


Кто: Лиепайский театр.

Когда: 27 сентября, 19.00

Где: Центральный дом офицеров.

Сколько: 10−45 рублей.

Купить билет

Старейший профессиональный театр в Латвии покажет свою версию классической «Женитьбы» Гоголя. Агафья Тихоновна решила выйти замуж. Ну вроде бы решила — потому что истинной убежденности в этом у нее нет. Но появляется сваха Фекла и предлагает ей пятерых женихов сразу. Который из них окажется настоящим, тем самым? И на самом ли деле выйти замуж так легко?

«Фреска»


Кто: французский хореограф Анжелен Прельжокаж.

Когда: 28 сентября, 19.00.

Где: ДК МАЗ.

Сколько: 13−55 рублей.

Купить билет

Французский хореограф Анжелен Прельжокаж уже неоднократно в своем творчестве обращался к теме сказок и преданий разных народов и культур, и в этот раз в своем спектакле «Фреска. Картина на стене» он обращается к необычайно поэтичному фольклору Азии. Он буквально переносит зрителей в фантастический мир китайских сказок и раскрывает невероятную силу изобразительного искусства. Режиссер не стремится пересказать древнее китайское предание, а создает его современную адаптацию и переносит действие пьесы в пространство на пересечении разных культур, сохраняя при этом дух и символизм древней истории.

«Сестры Макалузо»

Кто: режиссер Эмма Данте; компания «Суд Коста Оччидентале» (Палермо, Италия)

Когда: 2 и 3 октября, 19.00

Где: Дворец культуры МАЗ

Сколько: 6−20 рублей

Купить билет

В 2014 году «Сестер Макалузо» показывали на одном из самых престижных театральных фестивалей — в Авиньоне. Российский театральный критик Анна Ильдатова написала об этом для «Театр.»: «По пути к Лицею Мистраль вдоль дороги стоят люди с табличками и скорбными лицами — они хотят лишний билетик на спектакль „Сестры Макалузо“ Эммы Данте». В Минске пока еще нет поводов для скорби — билеты есть. Так что не упустите шанс увидеть сицилийский клан сестер, застрявших между жизнью и смертью. Кстати, на создание спектакля Эмму Данте вдохновила реальная история приятеля, больная бабушка которого в бреду выговаривала дочери: «Я уже давным-давно умерла, а вы мне просто не говорите, чтобы не расстраивать».

«Илиада»

Кто: режиссер Ерней Лоренци; копродукция словенских театров (Любляна, Словения)

Когда: 6 октября, 19.00

Где: Центральный дом офицеров

Сколько: 8−35 рублей

Купить билет

В 2014 году спектакль режиссера Ернея Лоренци «Крейзи Локомотив» по неоконченной пьесе Станислава Виткевича привел минскую публику в восторг. В этот раз в программе форума обращение Лоренци к античному наследию — «Илиада» Гомера. Великий эпос и три мира (греков, троянцев и богов) воплощают на сцене всего 12 действующих лиц. Однако во втором действии зрителям обещают масштабную битву — Троянскую войну. Интересно, что, несмотря на относительно небольшое количество занятых актеров, для создания этой работы Ерней Лоренци не ограничился труппой одного театра, а выбрал путь копродукции.

«Демон»

Кто: режиссер Владимир Панков; Государственный национальный русский театр драмы им. Ч. Айтматова (Бишкек, Кыргызстан)

Когда: 10 октября, 19.00

Где: Национальный академический драматический театр им. М. Горького

Сколько: 12−25 рублей.

Купить билет

Хорошая новость для поклонников спектакля «Вяселле» (Национальный академический театр им. Янки Купалы) и режиссера Владимира Панкова. Благодаря «TEART» в Минске можно увидеть новую работу Панкова, которую он создал в Кыргызстане. В жанре саундрамы, где музыка и драма соединяются особенным образом, воплотилось творчество Михаила Лермонтова. В своем спектакле Владимир Панков соединил поэму «Демон» и роман «Герой нашего времени», а также два события, необратимо изменяющих человеческую жизнь, — свадьбу и похороны.

Belarus Open

«Кроткая»


Кто: совместная работа руководителя театра танца «Альтана» Анны Корзик и режиссера Большого театра Елены Медяковой.

Когда: 14 октября, 12.00, 19.00.

Где: Театр Янки Купалы.

Сколько: 7−10 рублей.

Купить билет

Пластико-хореографический спектакль по мотивам рассказа Достоевского «Кроткая» — это синтез классики и современности в исполнении ярких представителей молодой хореографии Беларуси, плод совместной работы руководителя театра танца «Альтана» Анны Корзик и режиссера Большого театра Елены Медяковой.

Много раз экранизированная и поставленная во многих драматических театрах, эта повесть Ф.М. Достоевского будет рассказана совершенно по-новому — тонким языком современной хореографии и пластики, где верными партнерами главных действующих лиц станет бессмертная музыка П. Чайковского, С. Рахманинова, Н. Мясковского, Д. Шостаковича и А. Шнитке.

«Лондон»


Кто: режиссер Елена Силутина; Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича

Когда: 14 октября, 14.00

Где: Дворец искусства

Сколько: 10 рублей.

Купить билет

Пьесы драматурга Максима Досько отличаются уникальным авторским стилем, экспериментами и заставляют режиссера поломать голову: а как это ставить? Досько активно экспериментирует с языком, делая частью текста фотографии, аудиозаписи, видео с YouTube. Ридеров не одного драматургического фестиваля, например, озадачила его недавняя пьеса «Лабрум», объемом почти в 200 страниц. «Лондон» — это история трогательного сантехника Гены, с фотографиями, подробными описаниями рабочих моментов (как устраняется засор?) и размышлениями о патриотизме. Поразмышлять, кстати, есть над чем: Гена летит в Лондон получать приз, который он выиграл в конкурсе соломоплетения.

Anti[gone]


Кто: режиссер Александр Марченко; Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн»

Когда: 15 октября, 12.00 и 20.00

Где: Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура

Сколько: 15 рублей.

Купить билет

Возможна ли трагедия сегодня? И насколько мы попадаем под влияние понятий «рок», «судьба»? Режиссер Александр Марченко, размышляя над этими вопросами, провел параллели, объединив античную трагедию Софокла «Антигона» и современные истории известных минчан о долге, власти и взаимоотношениях, которые они сами рассказывают зрителям. Еще одним действующим лицом спектакля стало пространство Музея Заира Азгура. На стыке этих трех составляющих зрителям и предлагают найти ответ на вопрос: можем ли мы сегодня пережить трагедию так, как ее переживали в античном театре?

«Чайка»


Кто: режиссер Олег Жюгжда; Гродненский областной театр кукол

Когда: 15 октября, 18.00

Где: Белорусский государственный молодежный театр

Сколько: 8−12 рублей.

Купить билет

В белорусской программе Форума традиционно обращают на себя внимание спектакли Театра кукол. Зрителей наверняка удивит финал чеховской «Чайки» в интерпретации Олега Жюгжды. Но прежде чем до него добраться, публика оценит предметные метафоры и режиссерские акценты в чеховском тексте. Так, например, Тригорин в одной из сцен превращается в осязаемую и видимую рыбу, которая пытается ускользнуть из рук Аркадиной (великолепная актерская работа Ларисы Микулич), но не тут-то было. А чучело чайки, которое демонстрируют в одной из последних сцен, выглядит как чучело Нины Заречной.

«Тень мысли нашей»


Кто: витебский Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа.

Когда: 15 октября, 19.00.

Где: Театр белорусской драматургии.

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Человек сам является творцом своей судьбы. И когда в прошлом случаются ошибки, отвечать за них приходится всю жизнь. Возможно, это нечистая совесть заставляет человека страдать и то и дело возвращаться к прошлому. Но режиссер спектакля Нина Обухова убеждена: не стоит держаться за прошлое, каким бы горьким или сладким оно ни было, жить надо сегодня и сейчас, чтобы нести свет вокруг, дарить душевную теплоту родным и близким.

Отец семейства Степан был раньше человеком высоких порывов и стремился к творчеству, но со временем все его мечты преобразовались в исключительно эгоистичные устремления. В юности он стал причиной гибели бывшей любимой, которая сейчас неожиданно «воскресла» в образе молодой квартирантки Матильды. В его испепеленной душе, кажется, возрождаются минувшие чувства. А девушка, кроме того, разжигает страсть еще и в сердце 18-летнего поэта и мечтателя Михаила, сына Степана и Марии. Отношения все более запутываются.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY собрала те постановки, на которые еще можно купить билет.

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