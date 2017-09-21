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Белорусским ученым собираются увеличить зарплаты

22.09.2017 12:37 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси разрабатывается указ о повышении зарплат ученых, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, передает БЕЛТА.

«Ведется работа над указом о повышении зарплат ученых. Планируется, что этот указ будет принят до II Съезда ученых Беларуси», — сказал Владимир Гусаков.

По его словам, съезд ученых запланирован на начало декабря этого года.

Напомним, в начале апреля этого года Александр Лукашенко заявил, что белорусские ученые должны получать больше, но за результат.

По мнению Александра Лукашенко, «не следует давать деньги просто так», их надо заработать. Государство, по словам президента, готово финансировать науку в большем объеме, потому что «в основе экономического и социального развития Беларуси лежит инновационный путь».

При этом в оплате труда ученых не должно быть уравниловки. Александр Лукашенко уверен, что «ориентироваться нужно на то, чтобы платить больше, но за результат».

 
 
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Повысить зарплаты ученым собираются в этом году, заявили в НАН Беларуси.

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