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Белорусским ученым собираются увеличить зарплаты
В Беларуси разрабатывается указ о повышении зарплат ученых, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков,
«Ведется работа над указом о повышении зарплат ученых. Планируется, что этот указ будет принят до II Съезда ученых Беларуси», — сказал Владимир Гусаков.
По его словам, съезд ученых запланирован на начало декабря этого года.
Напомним, в начале апреля этого года Александр Лукашенко
По мнению Александра Лукашенко, «не следует давать деньги просто так», их надо заработать. Государство, по словам президента, готово финансировать науку в большем объеме, потому что «в основе экономического и социального развития Беларуси лежит инновационный путь».
При этом в оплате труда ученых не должно быть уравниловки. Александр Лукашенко уверен, что «ориентироваться нужно на то, чтобы платить больше, но за результат».
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Повысить зарплаты ученым собираются в этом году, заявили в НАН Беларуси.
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