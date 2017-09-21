Белорусским ученым собираются увеличить зарплаты

В Беларуси разрабатывается указ о повышении зарплат ученых, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, передает БЕЛТА.

«Ведется работа над указом о повышении зарплат ученых. Планируется, что этот указ будет принят до II Съезда ученых Беларуси», — сказал Владимир Гусаков.

По его словам, съезд ученых запланирован на начало декабря этого года.

Напомним, в начале апреля этого года Александр Лукашенко заявил , что белорусские ученые должны получать больше, но за результат.

По мнению Александра Лукашенко, «не следует давать деньги просто так», их надо заработать. Государство, по словам президента, готово финансировать науку в большем объеме, потому что «в основе экономического и социального развития Беларуси лежит инновационный путь».

При этом в оплате труда ученых не должно быть уравниловки. Александр Лукашенко уверен, что «ориентироваться нужно на то, чтобы платить больше, но за результат».