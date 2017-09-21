Невидимая смерть: уничтожение лазером беспилотника попало на видео

В Сети появилось видео испытания в США боевого лазерного оружия, которое используется против беспилотников.

В ролике показано, как лазер пережигает хвостовое оперение летательных аппаратов, после чего те падают на землю. Чтобы сбить беспилотник таким образом, необходимо несколько секунд.

В описании к видео сообщается, что испытания проводились в Нью-Мексико в августе 2017 года. Система лазерного оружия ATHENA уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов.

RG.ru напоминает , что в России уже успешно реализуется проект использования высокоточного боевого лазера на самолете А-60. Этот комплекс сможет уничтожать воздушные цели и даже космические объекты.