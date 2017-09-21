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Невидимая смерть: уничтожение лазером беспилотника попало на видео
В Сети
В ролике показано, как лазер пережигает хвостовое оперение летательных аппаратов, после чего те падают на землю. Чтобы сбить беспилотник таким образом, необходимо несколько секунд.
В описании к видео сообщается, что испытания проводились в Нью-Мексико в августе 2017 года. Система лазерного оружия ATHENA уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов.
RG.ru
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В интернете появились съемки испытания в США боевого лазерного оружия.
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