Под Барановичами несколько раз опрокинулся Citroen: непристегнутого водителя раздавило автомобилем

Под Барановичами Citroen вылетел в кювет и опрокинулся, водитель погиб. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 21 сентября, около 15.30, вблизи деревни Сосновая. По предварительной информации, 33-летний водитель Citroen ехал по трассе Н323 Полонка — Альбинки — Тиунцы. На закруглении дороги он не выбрал безопасную скорость, поэтому автомобиль вылетел в кювет и несколько раз опрокинулся.

Непристегнутого водителя выбросило из салона и придавило автомобилем. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его тело из-под машины доставали спасатели.





Кроме водителя, в автомобиле находился пассажир — владелец машины. Мужчина в аварии не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности.

В ходе проверки выяснилось, что погибший мужчина ранее неоднократно задерживался инспекторами ГАИ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе несколько раз по ст. 3171 и ст. 417 УК Республики Беларусь. До мая 2022 года он был лишен права управления ТС.