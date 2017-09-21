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Фанаты просят увековечить память лидеру Linkin Park. Власти против: "Он не был связан с Минском"

22.09.2017 13:18 — Разное | Tut.by  
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В группе «Вечер памяти Честера Беннингтона. Минск» «ВКонтакте» недавно появился письменный ответ Мингорисполкома на вопрос фанатки о возможности увечковечения памяти погибшего лидера Linkin Park в белорусской столице.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Одна из фанаток группы отправила электронное обращение, в котором спрашивала о том, можно ли установить в Минске табличку или нарисовать граффити в память о погибшем Честере Беннингтоне. В ответе, подписанном начальником главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Павлом Скалабаном сказано, что городская власть не видит на то оснований, поскольку жизнь и творчество Беннингтона не были связаны с Минском.

«Произведения монументального и монументально-декоративного искусства предназначены для увековечения памяти о важнейших исторических и общественных событиях, знаменательных датах мировой и отечественной истории и культуры, известных государственных, политических, общественных, военных деятелях, народных героев, деятелей науки, искусства и культуры. При этом учитывается значение для Республики Беларусь лица (исторического события), в честь которого создается произведение монументального искусства.

Учитывая, что жизнь и творчество Беннингтона не были связаны с Минском, не усматриваем оснований для увековечения его памяти в столице Республики Беларусь», — сказано в ответе главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи.


На сайте change.org также появилась петиция о создании памятника Честеру Беннингтону либо группе Linkin Park в Минске.

— Он дарил нам свою душу, не жалея ее для нас настолько, что отдал без остатка. Я многим тебе обязана и никогда не забуду про то, что твои песни сформировали мою личность. И уверен, что я не один считаю, что он достоин того, чтобы увековечить его память в нашем городе, — считает автор петиции, которую на данный момент подписали 96 человек.

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Теги: Минск
 
 
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Одна из фанаток отправила электронное обращение в Мингорисполком.

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