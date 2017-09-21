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Банкир: Говорить о блокчейне рано, у нас до сих пор некоторые бумажные документы надо хранить 75 лет

22.09.2017 13:33 — Разное | Tut.by  
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Развитие цифровой экономики, в том числе появление виртуальных банков, во многом сдерживает бумажный документооборот, считает председатель правления БСБ Банка Сергей Дубков. «Мы много можем рассуждать по поводу цифрового банка, блокчейна, нодов и всего остального, но пока мы не решим элементарный вопрос, что некоторые финансовые документы надо хранить 75 лет, причем на бумажном носителе, мы дальше никуда не пойдем. А эти вопросы решать намного сложнее», — считает эксперт.


фото с сайта hntr.ru

— Поэтому без изменения этой регулятивной среды мы реально упираемся в тупик в развитии ИТ-решений с точки зрения цифровой экономики. В любом случае для того, чтобы совершить операции, нам все равно надо в первый раз прийти в банк. А с учетом того, что система межбанковской идентификации только разворачивается, мы все равно ходим в банк, мы все равно подписываем договоры, мы все равно потом эти договоры храним по 75 лет. Без решения этих утилитарных вопросов мы дальше упремся в логический тупик, — отмечает Сергей Дубков.

Необходимо и дальше совершенствовать в банках внутренний безбумажный бэк-офис, мидл-офис и, соответственно, выстраивать безбумажный документооборот между банками и финансовыми институтами, убежден председатель комитета по рискам «БПС-Сбербанка» Виктор Василюк.

— Сейчас мы вынуждены держать определенный штат людей, которые обрабатывают входящую корреспонденцию, хотя используемая нами технология позволяет уйти от бумажного носителя во внутреннем документообороте. Есть определенные шаги в сторону безбумажного документооборота со стороны государства (например, программа «Электронная Беларусь»), но пока они лоскутные, и целостной картины, единого понимания со стороны всех заинтересованных пока нет, — отмечает Виктор Василюк.

Развитие цифровой экономики намерены обсуждать в том числе на международном форуме по банковским информационным технологиям «БанкИТ'2017», который пройдет в Минске с 18 по 20 октября этого года.

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Теги: Минск
 
 
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Развитие цифровой экономики, в том числе появление виртуальных банков, во многом сдерживает бумажный документооборот, считает эксперт.

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