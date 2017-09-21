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Смоленские следователи ищут свидетелей ДТП, в котором погибли пять белорусов
Следователи устанавливают очевидцев ДТП под Смоленском, в котором погибли пять белорусов. Об этом
Напомним,
В результате ДТП пять человек, пассажиры Mercedes Sprinter, погибли на месте происшествия, все — граждане Беларуси (жители Бобруйска, Калинковичей и Калинковичского района). Три человека получили травмы: водитель одного из грузовиков, а также два белоруса — 29-летний водитель и пассажир микроавтобуса. Еще один белорус, пассажир микроавтобуса, в аварии не пострадал.
Следственное управление УМВД России по Смоленской области возбудило по факту дорожно-транспортного происшествия уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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Напомним, авария произошла 6 сентября в районе полуночи на 182-м километре трассы Москва - Минск возле деревни Сверчково Гагаринского района.
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