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Смоленские следователи ищут свидетелей ДТП, в котором погибли пять белорусов

22.09.2017 13:52 — Разное | Tut.by  
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Следователи устанавливают очевидцев ДТП под Смоленском, в котором погибли пять белорусов. Об этом сообщили в пресс-служба УМВД России по региону.


Фото: МВД РФ

Напомним, авария произошла 6 сентября в районе полуночи на 182-м километре трассы Москва — Минск возле деревни Сверчково Гагаринского района. Следователи установили, что водитель, управляя грузовым автомобилем с белорусскими регистрационными знаками ехал в направлении Москвы, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с полуприцепом, находившемся в сцепке с грузовым автомобилем MAN. После этого водитель фуры из Беларуси выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроатобус Mersedes-Benz Sprinter.

В результате ДТП пять человек, пассажиры Mercedes Sprinter, погибли на месте происшествия, все — граждане Беларуси (жители Бобруйска, Калинковичей и Калинковичского района). Три человека получили травмы: водитель одного из грузовиков, а также два белоруса — 29-летний водитель и пассажир микроавтобуса. Еще один белорус, пассажир микроавтобуса, в аварии не пострадал.


Фото: МВД РФ

Следственное управление УМВД России по Смоленской области возбудило по факту дорожно-транспортного происшествия уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи просят свидетелей и очевидцев ДТП оказать содействие и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 4812 77-46-07, 8 4812 77-46-18, 8 904 365-62-54.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, авария произошла 6 сентября в районе полуночи на 182-м километре трассы Москва - Минск возле деревни Сверчково Гагаринского района.

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