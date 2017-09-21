|
Танцы, огненное шоу, "Октоберфест". Куда сходить в выходные в Могилеве
Погода в выходные в Могилеве
И сразу к бонусу: под Бобруйском 23 и 24 сентября пройдут чемпионат и первенство страны по автокроссу. Увидеть, как более 30 экипажей будут гонять на автодроме в районе деревни Думановщина, можно бесплатно. Приехать на соревнования можно на личном авто. Будет организован также подвоз зрителей с остановки «Георгиевский проспект» в Бобруйке.
22 сентября, пятница
Пивной фестиваль «Октоберфест» пройдет в ирландском пабе Ale House на улице Ленинской, 61. В афише — коктейли для каждого гостя, бир-понг, конкурсы с призами, рок от группы 3t.ON.
Начало — в 20.00. Количество мест ограничено, поэтому забронировать столик нужно по телефону (8 0222) 72−27−62.
23 сентября, суббота
В Ледовом дворце на улице Гагарина, 1 проходит чемпионат Республики Беларусь по хоккею с шайбой. В 15.00 начнется игра экстралиги между клубами «Могилев» и «Лида». Билеты можно купить в кассе Ледового дворца прямо перед матчем или заранее.
Танцы на открытом воздухе продолжают собирать горожан. В этот раз в сквере 40-летия Победы у фонтана с 17.00 до 20.00 могилевчан будут учить танцевать бачату. Бесплатно.
Выучить новые танцевальные движения и просто повеселиться во время популярной танцевальной игры Just Dance Now 2017 можно будет с 19.00 до 22.00. Проводить ее будет на улице тайм-кафе «Небо». Если позволит погода. Участие бесплатное.
Огненное шоу в честь своего пятилетия устроит клуб «Огненные волки». Посмотреть на представление можно бесплатно. Начало — в 20.00 около слаломной трассы в Печерском лесопарке.
На празднике выступят участники фаер-шоу «Too Doo», «Дыхание огня» и Ирина Белохвостова из фаер-клуба «Maori».
24 сентября, воскресенье
Быть или не быть второму дню танцев под Just Dance Now 2017, снова решит погода. Тайм-кафе «Небо» планирует снова провести мероприятие на улице. И снова бесплатно. С 20.00 до 22.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В традиционной подборке - главные события ближайших выходных.
|
Архив (Разное)
Комментарии