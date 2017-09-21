Погода в выходные в Могилеве будет солнечной и теплой , так что даже не думайте проводить этот уикенд дома. Танцы, пивной фестиваль, фаер-шоу — все это ждет вас в ближайшие два дня. В подборке от AFISHA.TUT.BY — главные мероприятия ближайших выходных в Могилеве и не только.



Фото: nevar.livejournal.com

И сразу к бонусу: под Бобруйском 23 и 24 сентября пройдут чемпионат и первенство страны по автокроссу. Увидеть, как более 30 экипажей будут гонять на автодроме в районе деревни Думановщина, можно бесплатно. Приехать на соревнования можно на личном авто. Будет организован также подвоз зрителей с остановки «Георгиевский проспект» в Бобруйке. Тут — все подробности .

22 сентября, пятница

Пивной фестиваль «Октоберфест» пройдет в ирландском пабе Ale House на улице Ленинской, 61. В афише — коктейли для каждого гостя, бир-понг, конкурсы с призами, рок от группы 3t.ON.

Начало — в 20.00. Количество мест ограничено, поэтому забронировать столик нужно по телефону (8 0222) 72−27−62.

23 сентября, суббота



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Ледовом дворце на улице Гагарина, 1 проходит чемпионат Республики Беларусь по хоккею с шайбой. В 15.00 начнется игра экстралиги между клубами «Могилев» и «Лида». Билеты можно купить в кассе Ледового дворца прямо перед матчем или заранее.



Фото: vk.com/salsaparty_mogilev

Танцы на открытом воздухе продолжают собирать горожан. В этот раз в сквере 40-летия Победы у фонтана с 17.00 до 20.00 могилевчан будут учить танцевать бачату. Бесплатно.



Фото: vk.com/time_cafe_nebo

Выучить новые танцевальные движения и просто повеселиться во время популярной танцевальной игры Just Dance Now 2017 можно будет с 19.00 до 22.00. Проводить ее будет на улице тайм-кафе «Небо». Если позволит погода. Участие бесплатное.



Фото: Денис Васильков

Огненное шоу в честь своего пятилетия устроит клуб «Огненные волки». Посмотреть на представление можно бесплатно. Начало — в 20.00 около слаломной трассы в Печерском лесопарке.

На празднике выступят участники фаер-шоу «Too Doo», «Дыхание огня» и Ирина Белохвостова из фаер-клуба «Maori».

24 сентября, воскресенье



Фото: vk.com/time_cafe_nebo

Быть или не быть второму дню танцев под Just Dance Now 2017, снова решит погода. Тайм-кафе «Небо» планирует снова провести мероприятие на улице. И снова бесплатно. С 20.00 до 22.00.

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