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Власти Лондона отказались продлить лицензию Uber на перевозку пассажиров

22.09.2017 14:33 — Разное | Tut.by  
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Власти Лондона решили не продлевать лицензию Uber на перевозку пассажиров, которая истекает 30 сентября. Решение затронет более 40 тысяч водителей, передает TechCrunch.

Uber не отвечает требованиям, предъявляемым к операторам по вызову автомобиля, объяснил транспортный регулятор Лондона Transport for London (TfL). В ведомстве утверждают, что компания недостаточно ответственно подходила к решению ситуаций, связанных с «серьёзными криминальными нарушениями» и медицинским статусом водителей.

Кроме того, TfL не устроили объяснения Uber по использованию технологии Greyball, с помощью которого сервис ограничивал доступ к приложению для контролирующих органов.

Uber может обжаловать решение ведомства в течение 21 дня. По собственным данным компании, с сервисом сотрудничают более 40 тысяч лондонских водителей, а приложением пользуются около 3,5 млн жителей столицы Великобритании.

 
 
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Власти Лондона решили не продлевать лицензию Uber на перевозку пассажиров, которая истекает 30 сентября. Решение затронет более 40 тысяч водителей.

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