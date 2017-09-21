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Власти Лондона отказались продлить лицензию Uber на перевозку пассажиров
Власти Лондона решили не продлевать лицензию Uber на перевозку пассажиров, которая истекает 30 сентября. Решение затронет более 40 тысяч водителей,
Uber не отвечает требованиям, предъявляемым к операторам по вызову автомобиля, объяснил транспортный регулятор Лондона Transport for London (TfL). В ведомстве утверждают, что компания недостаточно ответственно подходила к решению ситуаций, связанных с «серьёзными криминальными нарушениями» и медицинским статусом водителей.
Кроме того, TfL не устроили объяснения Uber по использованию технологии Greyball, с помощью которого сервис
Uber может обжаловать решение ведомства в течение 21 дня. По собственным данным компании, с сервисом сотрудничают более 40 тысяч лондонских водителей, а приложением пользуются около 3,5 млн жителей столицы Великобритании.
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Власти Лондона решили не продлевать лицензию Uber на перевозку пассажиров, которая истекает 30 сентября. Решение затронет более 40 тысяч водителей.
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