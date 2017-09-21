Xiaomi Mi A1 — новый смартфон популярного в Беларуси китайского бренда с двойной камерой, длительным временем автономной работы и демократичной ценой. Но главной особенностью аппарата стала «чистая» операционная система Android вместо фирменной оболочки MIUI. Подробнее о плюсах и минусах устройства читайте в обзоре 42.TUT.BY.





С технической точки зрения Xiaomi Mi A1 — полная копия смартфона Mi 5X, вышедшего в продажу летом этого года. Отличительной чертой модели Mi A1 стала принадлежность к линейке устройств Android One от Google.

В рамках программы Android One специалисты компании Google помогают местным производителям с разработкой качественных и недорогих аппаратов, которые поставляются в продажу со свежей версией операционной системы Android без сторонних оболочек и других дополнительных надстроек.

Лаконичный дизайн

С тыльной стороны Xiaomi Mi A1 напоминает iPhone 7 Plus и OnePlus 5. Такое ощущение создается за счет одинаково расположенных основных камер, полосок антенн и немного скругленных граней корпуса.





Задняя панель устройства выполнена из матового алюминия и не собирает следы от отпечатков пальцев. Там же находится сканер отпечатков пальцев. Владельца устройства датчик всегда распознает верно, но в сравнении с указанными выше смартфонами срабатывает медленнее.

Кроме того, сканер расположен слишком высоко. Беря смартфон в руку, до него приходится тянуться указательным пальцем. Но в целом Mi A1 удобно лежит в руке, «не врезается» в ладонь и при использовании не норовит выскользнуть из нее.





Придраться можно лишь к достаточно широким отступам возле экрана. Будь они немного уже, в корпус такого же размера наверняка бы поместился дисплей с большей диагональю. Впрочем, по ширине и высоте Mi A1 чуть меньше того же iPhone 7 Plus с аналогичным по размеру экраном.

Из дополнительных плюсов выделяется возможность установки сразу двух SIM-карт формата nano-SIM или одной «симки» и карты памяти microSD объемом до 128 ГБ.









Кроме того, на верхней стороне смартфона расположен инфракрасный датчик для управления различной бытовой техникой. В последнее время такое встречается достаточно редко.

Яркий дисплей и громкий внешний динамик

Диагональ дисплея Mi A1 — 5,5 дюймов, разрешение — 1920 на 1080 пикселей (403 ppi), технология изготовления — IPS. Благодаря подобному сочетанию проблем с четкостью или яркостью картинки нет. На улице под прямыми солнечными лучами экран не слепнет, информация остается отлично различимой.









Инверсии цветов при наклоне аппарата мы не заметили. Лишь под большим углом изображение становится чуть более блеклым. Цветопередача натуральная, гамма уходит в холодные оттенки. Также отметим качественное олеофобное покрытие, благодаря которому палец приятно скользит по поверхности дисплея.

Мультимедийный динамик расположился на нижней грани смартфона, там же находится 3,5 мм разъем для наушников. Звук внешнего спикера чистый и достаточно громкий, пропустить входящий звонок или сигнал будильника точно не получится.





Качество звучания смартфона в наушниках нас приятно удивило. Уровень максимальной громкости Mi A1 при прослушивании музыки в гарнитуре EarPords от компании Apple ощутимо выше, чем на основном аппарате (OnePlus 3T) автора обзора.

Достаточная производительность

Смартфон работает на уже не самом новом, но все еще очень популярном среди аппаратов среднего ценового сегмента процессоре — Qualcomm Snapdragon 625. Он дополняется 4 ГБ оперативной памяти и видеочипом Adreno 506. Более подробные технические характеристики смотрите в таблице ниже.

Экран 5,5 дюймов, 1920×1080 пикселей, IPS Процессор Qualcomm Snapdragon 625 Память, ГБ 4 / 64, microSD есть Фронтальная камера 5 Мп Основная камера двойная, 12 Мп, f/2.2 и f/2.6 Аккумулятор 3080 мАч Габариты и вес 155,4×75,8×7,3 мм, 165 граммов

За счет подобной связки и «чистой» операционной системы Android 7.1.2, которая выглядит в точности как на флагманских смартфонах Google Pixel, интерфейс Mi 1A не тормозит и практически всегда работает плавно. Представители Google и Xiaomi до конца года обещают обновить аппарат до последней версии операционной системы — Android 8.0 Oreo.

Кроме того, Mi A1 может держать в памяти одновременно открытыми несколько «тяжелых» приложений и с легкостью справляется со всеми повседневными задачами вроде серфинга в интернете, работой с приложениями социальных сетей или общением в мессенджерах.





Это подтверждают результаты синтетического теста производительности AnTuTu. В нем гаджет набирает порядка 62 000 баллов. Результат далеко не рекордный, но более чем достаточный для стабильной ежедневной работы.





С 3D-играми смартфон справляется немного хуже. Например, в WOT Blitz с комфортом поиграть выйдет лишь на средних настройках графики. В таком режиме fps находится в пределах 30−50 кадров в секунду. Важно, что даже при высокой нагрузке корпус гаджета почти не нагревается, пользоваться устройством остается вполне комфортно.

До полутора дней от одного заряда

Емкость встроенной батареи смартфона — 3080 мАч. Вместе с достаточно энергоэффективным процессором это позволяет устройству от одного полного заряда с постоянно включенным Wi-Fi, GPS, синхронизацией нескольких мессенджеров и приложений социальных сетей «жить» около полутора дней.

В комплексном тесте автономности ресурса GSMArena результат Xiaomi Mi A1 составляет 80 часов. Для сравнения: Samsung Galaxy S8 в этом тесте набирает 84 часа, iPhone 7 Plus — 75 часов, Huawei P10 — 75 часов. От комплектного адаптера питания на зарядку с 0 до 100% уходит около 90−100 минут.





В синтетическом тесте AnTuTu Tester смартфон набрал 7100 очков — результат чуть выше среднего.

Камеры

Одна из главных «фишек» Mi A1 — сдвоенная основная камера. Разрешение обоих модулей — 12 Мп. Диафрагма первого — f/2.2, второго — f/2.6.





















В дневное время фотографии получаются неплохого качества (для аппарата из средней ценовой категории), с достаточной детализацией мелких объектов и натуральной цветопередачей. Вечером дальность прорисовки, ожидаемо, падает. Впрочем, цвета остаются естественными.









С помощью второго фотомодуля смартфон может делать снимки с 2-кратным оптическим зумом. Уровень детализации увеличенных фото снижается незначительно, режимом вполне можно пользоваться.









Еще одна «фишка» основной камеры — фотографии с размытием заднего фона. В большинстве случаев «задник» размазывается верно и не захватывает объекты на переднем плане. Но иногда алгоритм ошибается. Например, при съемке модели самолета ему «съело» часть хвостового оперения.









Разрешение фронтальной камеры — 5 Мп. Качество селфи можно охарактеризовать как «чуть выше среднего».





Резюме

Xiaomi Mi A1 — очень сбалансированный смартфон. У него яркий дисплей, достаточная для большинства задач производительность и время работы от одного заряда, а также «чистая» операционная система Android без сторонних приложений.

Кроме того, основная камера с двумя модулями позволяет Mi A1 делать фотографии с эффектом размытия заднего фона и 2-кратным оптическим зумом практически без потери качества в детализации.

Из минусов устройства можно выделить лишь достаточно широкие отступы снизу и сверху от экрана, а также не самый быстрый сканер отпечатков пальцев. Но с учетом цены устройства в 599 рублей подобные огрехи ему вполне можно простить.

Основные конкуренты Mi A1 со схожей стоимостью — среднебюджетные смартфоны других, в том числе более премиальных, производителей. Например, Samsung Galaxy J7 (2017) или Huawei P10 Lite . По нашим субъективным ощущениям, смартфон от Samsung работает намного медленнее (читайте наш обзор ) и не может похвастаться двойной основной камерой. Последнее также относится к аппарату от Huawei.

Смартфон для тестирования был предоставлен официальным импортером Xiaomi в Беларуси — ELKO.BY . Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.



