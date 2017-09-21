У известного застройщика, компании СООО «Тамбаз», сменился владелец — Лев Хаютин продал 95 процентов уставного фонда и покинул пост генерального директора. Об этом стало известно из письма Мингорисполкома, которое есть в редакции. Смена собственников и дирекции компании совпала с кризисной ситуации в строительстве жилого комплекса в границах ул. М. Богдановича — ул. Верхняя — пер. Верхний.

В письме за подписью первого заместителя председателя Мингорисполкома сообщается (дольщикам и держателям жилищных облигаций — прим. REALTY.TUT.BY), что «по вопросу смены директора СООО „Тамбаз“ на основании информации заказчика, сообщаем, что на данный момент генеральным директором СООО „Тамбаз“ является Овсяников А.М., которому принадлежат 95% уставного фонда».









Бывший директор теперь является советником нынешнего директора.

СООО «Тамбаз» создано в 1992 году. Наиболее значительные объекты, которые построила компания в Минске: трехэтажное здание ресторана «МакДональдс», многоэтажные дома по пр. Пушкина и ул. Якубова, здание городского управления ОАО «Белпромстройбанк» по ул. Дрозда, комплекс многоэтажных жилых домов по ул. Малинина, комплекс жилых домов № 1, 2, 3 с многоуровневой автостоянкой и административно-торговыми помещений в квартале ул. Богдановича — ул. Верхняя — пер. Верхний в г. Минске.

С 2005 года СООО «ТАМБАЗ» ведет проектирование и строительство единого комплекса жилых домов со встроенными и пристроенными административными и торговыми помещениями и подземными гаражами в границах ул. М. Богдановича — пер. Верхний — ул. Тургенева — ул. Измайловская в г. Минске. Комплекс является продолжением уже возведенного СООО «ТАМБАЗ» комплекса из 3-х многоэтажных жилых домов со встроенными административными и торговыми помещениями и многоуровневым подземным гаражом, построенном в границах ул. М. Богдановича — ул. Верхняя — пер. Верхний. Площадь выделенной для строительства комплекса территории — 6,8 га.



Фото: из личного архива дольщиков

Объекты застройки делятся на 4 очереди строительства, связанных между собой единой архитектурной концепцией. Проблемы возникли при возведении многоэтажных домов 2-й и 4-й очереди, строительство было приостановлено.

Дольщики сегодня вечером намерены собраться у офиса застройщика.