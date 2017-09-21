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Президент швейцарского футбольного клуба избил журналиста во время матча

22.09.2017 15:14 — Разное | Tut.by  
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Президент швейцарского футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константин избил журналиста и бывшего тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера. Видео появилось в Twitter-аккаунте Mr. Oli.

Инцидент произошел во время матча чемпионата Швейцарии между «Лугано» и «Сьоном». Константин накинулся на Фрингера и нанес ему несколько ударов. На записи запечатлен лишь конец эпизода.

По информации издания Blick, причиной поведения президента швейцарского клуба стала критика, с которой на него обрушился журналист. Фрингер обвинял Константина в нарциссизме и эгоизме.

«Фрингер раскритиковал меня. Я уладил дело и надрал ему задницу. Президент клуба не должен себя так вести, но когда на вас нападают, вы должны дать ответ», — заявил нападавший.

Журналист уже объявил, что подаст в суд, а Швейцарский футбольный союз открыл дело в отношении Константина.

Матч завершился победой «Сьона» со счетом 1:2. После восьми туров Высшей лиги Швейцарии клуб занимает пятое место, одержав три победы.

 
 
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Президент швейцарского футбольного клуба "Сьон" Кристиан Константин избил журналиста и бывшего тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера. Видео появилось в...

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