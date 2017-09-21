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К 2021 году Ford выпустит "беспилотник" для такси и каршеринга

22.09.2017 15:34 — Разное | Tut.by  
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Об этом говорится в обнародованном Ford восемнадцатом ежегодном Отчете об устойчивом развитии, содержащем план формирования продуктовой линейки автогиганта до 2030 года.


Согласно отчету, линейка электрифицированных моделей компании будет включать автономный автомобиль с гибридным приводом для использования в качестве такси или в сервисах каршеринга (аренды автомобилей). Выпуск такой модели запланирован на 2021 год.

Известно, что будущий «гибрид» получит автопилот четвертого уровня, который подразумевает высокую степень автоматизации — самостоятельное движение в большинстве дорожных условий без вмешательства человека, когда водитель становится пассажиром (по замыслу фордовцев, широкое внедрение такой технологии состоится к 2025 году). В настоящее время Ford уже испытывает робомобили с четвертым уровнем автономности.


В ближайшие четыре года Ford инвестирует 700 миллионов долларов в производство автономных и электрических автомобилей на производственной площадке во Флэт Роке (штат Мичиган). Здесь будет создан Центр производственных инноваций, в котором будет занято 700 специалистов. Именно во Флэт Роке будет осуществляться производство полностью автономного автомобиля для такси и служб каршеринга.

 
 
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"Беспилотник" компании Ford для служб каршеринга будет иметь четвертый уровень автономности. Это означает, что в большинстве дорожных ситуаций автомобиль обойдется...

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