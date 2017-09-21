Об этом говорится в обнародованном Ford восемнадцатом ежегодном Отчете об устойчивом развитии, содержащем план формирования продуктовой линейки автогиганта до 2030 года.





Согласно отчету, линейка электрифицированных моделей компании будет включать автономный автомобиль с гибридным приводом для использования в качестве такси или в сервисах каршеринга (аренды автомобилей). Выпуск такой модели запланирован на 2021 год.

Известно, что будущий «гибрид» получит автопилот четвертого уровня, который подразумевает высокую степень автоматизации — самостоятельное движение в большинстве дорожных условий без вмешательства человека, когда водитель становится пассажиром (по замыслу фордовцев, широкое внедрение такой технологии состоится к 2025 году). В настоящее время Ford уже испытывает робомобили с четвертым уровнем автономности.





В ближайшие четыре года Ford инвестирует 700 миллионов долларов в производство автономных и электрических автомобилей на производственной площадке во Флэт Роке (штат Мичиган). Здесь будет создан Центр производственных инноваций, в котором будет занято 700 специалистов. Именно во Флэт Роке будет осуществляться производство полностью автономного автомобиля для такси и служб каршеринга.