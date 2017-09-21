Пройти квест, научиться танцевать и лазить по пещерам. Активные выходные в Минске 23-24 сентября

В Беларусь идет бабье лето. В субботу и воскресенье синоптики обещают около 20 °C, а значит, сидеть дома будет просто преступлением. Сходите на мероприятия, которые редакция GO.TUT.BY собрала в своей активной афише, или просто прогуляйтесь по улице. Лето же! Хоть и бабье.
Что это: спелеоклуб «Гелектит-ТМ» набирает людей в школу первого года и проводит открытые тренировки. С собой надо взять удобную одежду (не джинсы), спортивную обувь и перчатки (можно х/б хозяйственные).
Что это: два мастер-класса участника шоу «Танцы на ТНТ», танцора и хореографа-постановщика Юрия Рыбака. Первый мастер-класс будет по Hip-Hop для танцоров младше 16 лет, второй — по Jazz-Funk — для взрослых любителей танцев.
Когда: 23 сентября, в 12.00.
Где: хореографический зал велодрома «Минск-Арены» (проспект Победителей, 111).
Сколько стоит: детский мастер-класс 25 рублей, взрослый 30 рублей. При покупке билетов день в день стоимость для всех 35 рублей.
Что это: открытое занятие по бегу от школы LetsRun. Два тренера проведут с участниками разминку и заминку и покажут специальные беговые упражнения. Сама пробежка займет 15−20 минут. В конце занятия организаторы обещают «приятные подарки».
Что это: занятия от фитнес-центра «АрGYMент», во время которых можно попробовать как классические, так и новые направления фитнеса. Среди них TRX, стретчинг, пилатес с фитболом, Sky Jumping и другие. В рамках фитнес-марафона можно посетить неограниченное количество занятий.
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