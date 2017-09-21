Пройти квест, научиться танцевать и лазить по пещерам. Активные выходные в Минске 23-24 сентября

В Беларусь идет бабье лето . В субботу и воскресенье синоптики обещают около 20 °C, а значит, сидеть дома будет просто преступлением. Сходите на мероприятия, которые редакция GO.TUT.BY собрала в своей активной афише, или просто прогуляйтесь по улице. Лето же! Хоть и бабье.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Что это: спелеоклуб «Гелектит-ТМ» набирает людей в школу первого года и проводит открытые тренировки. С собой надо взять удобную одежду (не джинсы), спортивную обувь и перчатки (можно х/б хозяйственные).

Когда: 23 сентября в 15.45 и 24 сентября в 13.45.

Где: 1-ый Твердый переулок, 15.

Сколько стоит: бесплатно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта exitgames.by

Что это: групповая (команды по 2−4 человека) игра-экскурсия по интересным местам Минска с заданиями на логику и креативное мышление. Участвовать можно пешком или на велосипеде.

Когда: 23 сентября, с 10.00 до 14.00.

Где: старт по адресу улица Куйбышева, 22 (внутренний дворик).

Сколько стоит: 40 рублей с команды. Предварительно надо зарегистрироваться здесь .



Джаз-фанк. Фото с сайта step-up-arts.ru. Снимок носит иллюстративный характер.

Что это: два мастер-класса участника шоу «Танцы на ТНТ», танцора и хореографа-постановщика Юрия Рыбака. Первый мастер-класс будет по Hip-Hop для танцоров младше 16 лет, второй — по Jazz-Funk — для взрослых любителей танцев.

Когда: 23 сентября, в 12.00.

Где: хореографический зал велодрома «Минск-Арены» (проспект Победителей, 111).

Сколько стоит: детский мастер-класс 25 рублей, взрослый 30 рублей. При покупке билетов день в день стоимость для всех 35 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Что это: открытое занятие по бегу от школы LetsRun. Два тренера проведут с участниками разминку и заминку и покажут специальные беговые упражнения. Сама пробежка займет 15−20 минут. В конце занятия организаторы обещают «приятные подарки».

Когда: 23 сентября, в 11.00.

Где: Лошицкий парк (проезд Чижевских, 10).

Сколько стоит: бесплатно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Rishi Barbhaya / Unsplash.com

Что это: занятия от фитнес-центра «АрGYMент», во время которых можно попробовать как классические, так и новые направления фитнеса. Среди них TRX, стретчинг, пилатес с фитболом, Sky Jumping и другие. В рамках фитнес-марафона можно посетить неограниченное количество занятий.

Когда: 23 сентября, с 10.00 до 16.00.

Где: фитнес-центр «АрGYMент» (проспект Дзержинского, 104).

Сколько стоит: 4 рубля. Предварительно нужно записаться по телефону +375−44−511−11−19



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Что это: Как пишет инструктор, это «практика форм тела, которые в йоге ещё называют асанами». Приходить на занятие можно людям с любым уровнем подготовки.

Когда: 24 сентября, с 12.00 до 13.30.

Где: Yoga-Tut Studio (улица Кальварийская, 4).

Сколько стоит: оплата по желанию. Предварительно нужно записаться по телефону +375−29−271−12−27.



Фото с сайта nn.by

Что это: благотворительный проект, посвященный пешим прогулкам по Минску. В эти выходные пройдут экскурсии по старым кладбищам, Лошице и Осмоловке.

Когда: 23 и 24 сентября. В эти выходные экскурсии стартуют три раза в день: в 11.00, 14.00 и 17.00.

Где: экскурсии начинаются в разных местах. Где именно, можно посмотреть здесь .

Сколько стоит: бесплатно.

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