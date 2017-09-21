В День без автомобиля (22 сентября) принято отказываться от личного транспорта в пользу общественного. Однако даже в том же Минске поддержали акцию далеко не все — особенно почувствуют это автомобилисты, которые из-за перекрытого центра города застрянут вечером в пробке. Но нашлись отчаянные люди, которые все же поддержали кампанию. Они рассказали AUTO.TUT.BY, почему отказались от комфорта и удобства и поехали на общественном транспорте.





Первые дни без автомобилей прошли в середине 90-х годов XX века в Исландии, Великобритании и Франции. В 2000-м кампания уже проходила на всей территории Евросоюза. В этом же году мероприятия кампании удлинили до недели, которую назвали — «Европейская неделя мобильности». Подобные дни стали проводиться по всему миру, а в 2008 году к ним присоединилась Беларусь, инициатива этого принадлежит Минприроды.

В текущем году к Дню без автомобиля присоединился 31 город Беларуси , в прошлом акцию поддержали 19 белорусских городов. Водителям в некоторых городах предоставляют право бесплатного проезда. Для того чтобы воспользоваться этим правом, надо предъявлять контролирующим органам водительское удостоверение и техпаспорт на транспортное средство. В прошлом году в столице бесплатно проехали в транспорте около восьми тысяч автомобилистов.

8.00. Микрорайон Малиновка

В это время корреспондент AUTO.TUT.BY вышел из подъезда своего дома: в плотно запаркованном дворе многоэтажки автомобилисты рассаживались по машинам.

— Я машину не брошу, нет времени стоять на остановках и ждать транспорт, а потом ехать с пересадками до работы, — суетливо пояснил водитель Ford. — Я на кольцевую сейчас выскочу, 20−30 минут — и я в Уручье. А на общественном я бы полтора часа пилил. Вот когда они [мужчина показал пальцем в небо] сделают нормальные маршруты, чтобы в пробках не стоять, тогда и поедем.

На остановке общественного транспорта многолюдно. Подъехавший троллейбус был заполнен пассажирами так, что пройти вглубь салона невозможно, пришлось остаться у двери. Мы вслух предположили, что такая ситуация сложилась из-за того, что некоторые водители поддержали День без авто и пересели на троллейбус.

— Ну конечно! — скептически отреагировали пассажиры. — По утрам всегда такая давка. Еще хорошо, что троллейбус только три остановки от конечной проехал, а дальше люди вообще не влезут, — разговорилась одна из пассажирок. — Пусть лучше водители на своих машинах едут, а то из-за них места было бы еще меньше, а то дни всякие устраивают, а троллейбусов не добавляют.

8.30. Станция метро "Михалово"

Контролер Людмила Климкевич начала дежурство на станции в восемь часов. Женщина говорит, что сегодня пассажиров, которые проходят по водительским документам, раза в два больше, чем было в прошлом году. Каждого такого пассажира сотрудница метрополитена отмечает на листочке — для статистики.





— Люди заранее готовят документы и издалека несут их открытыми, чтобы не задерживаться на входе. Идут водители — и женщины, и мужчины, и молодежь, и люди в возрасте. Но некоторые показывают только права, а документов на машину у них нет. Таких пассажиров я прошу оплатить проезд, по правилам акции документы на авто должны быть. Ведь у многих есть права, а машины нет. Но в том и цель: оставить сегодня личную машину и ехать на общественном транспорте.





Не все пассажиры метро, имеющие авто и права, знали о том, что проехать в общественном транспорте сегодня можно бесплатно.

— Ох как жаль, я даже не знал, что есть такой день — без автомобиля. У меня и права, и машина есть, только она сейчас в ремонте, поэтому документы с собой не захватил, — огорчился молодой человек Иван.





Большинство автомобилистов, которых мы встретили в метро, рассказали, что пользуются своими машинами периодически, когда в этом есть необходимость. В остальное время они ездят в метро и наземным транспортом.

— У меня даже проездной на метро есть - на поездки. Но я знала, что сегодня можно по автодокументам пройти, поэтому воспользовалась этой привилегией — так что удалось сохранить несколько поездок, — рассказала еще одна пассажирка, предъявившая права и техпаспорт, и поспешила дальше.





Проходить в подземку через «Михалово» по автодокументам пассажиры начали с самого открытия. Так, с 5.00 до 6.00 было 5 человек, с 6.00 до 8.00 — 8, с 7.00 до 8.00 — 25, а самый пик пришелся на время с 8.00 до 9.00 — 51 пассажир. А всего за четыре утренних часа на станции метро «Михалово» предъявили на входе права и техпаспорт 89 пассажиров.

9.00. Стоянка возле ТЦ «Глобо»

У большинства офисных работников 9.00 — начало рабочего дня. В это время большая парковка за ТЦ «Глобо», вдоль улицы Железнодорожной, почти полностью занята автомобилями — как и в любой другой день, хотя несколько свободных мест еще можно найти.





Молодая женщина, припарковавшая на стоянке Ford, вопросу о том, какой сегодня день, немного удивилась.

— Может, пятница, последний рабочий день? Солнечный день! Место на парковке! — с улыбкой перечисляет варианты автомобилистка Мария. А узнав, что сегодня День без авто, признается, что сама полностью отказаться от машины не смогла бы. — Я живу за городом, на даче, поэтому добираться до Минска мне лучше на машине. Еще ребенка в садик отвожу. А вот возле метро машину я бы, пожалуй, оставила.





Хотя Мария соглашается: такие свободные от транспорта дни должны быть, «ведь экология у нас не очень хорошая». Оценивая автомобильный поток, двигавшийся в столицу, женщина оценила его как плотный, такой же, как и в обычные дни. «Тихо власти призывают людей присоединиться к кампании в День без автомобиля», — резюмировала водитель.

Виталий, приехавший на работу на BMW, о Дне без автомобиля знает, однако оставить машину возле дома и пересесть на общественный транспорт он не захотел.

— Я живу в Лошице и добираюсь до работы на машине за 15 минут, а если бы ехал на общественном транспорте, на это понадобилось бы 40 минут. Вообще, считаю что День без автомобиля — это мероприятие, придуманное властями для «галочки». Может, кто-то его и поддерживает, но по количеству машин, которое сегодня на дорогах, я бы этого не сказал.

Еще один автомобилист Максим живет за городом. На авто — всегда и везде.

— О Дне без автомобиля я знаю. Хотя в прошлом году по количеству машин я не заметил, что он прошел. А вот сегодня водители отозвались — пока я ехал, машин на дороге было гораздо меньше, чем в обычные дни. Я проехал по второму кольцу без пробок! Такое бывает очень редко! - а вот присоединиться ко Дню без автомобиля сам Максим пока не может. — Живу в 15 км от Минска. Двоих детей надо развезти в школу и детсад, причем находятся они не рядом. Да и вообще, этот день организовали в очень неудобное время — сентябрь: холодно и мокро. Будь это лето, может, я бы и оставил машину, пересел на велосипед, тем более что у детей каникулы — везти никуда не надо.