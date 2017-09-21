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Ученые назвали легкий и эффективный способ продлить жизнь

22.09.2017 15:41 — Разное | Tut.by  
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Для того чтобы продлить жизнь и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, человеку необходимо быть физически активным 150 минут в неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными канадского Университета Макмастера, их статья опубликована в журнале The Lancet, краткий пересказ разместило РИА «Новости».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам Скотта Лира, одного из авторов исследования, не обязательно ходить в тренажерный зал, бассейн или вставать на беговую дорожку: достаточно пройтись пешком до работы или сделать дома уборку.

В исследовании приняли участие более 130 тысяч человек из 17 стран. Учитывались социальный и экономический статус участников, их образ жизни, истории болезни. Респонденты также указывали в анкетах, как часто занимаются спортом.

После почти семилетних наблюдений ученые пришли к выводу, что получасовая активность на протяжении пяти дней снижает риск смерти на 28%, а сердечных заболеваний — на 20%. Повышение интенсивности физической нагрузки еще более улучшило результаты: у людей, уделяющих более 750 минут в неделю быстрой ходьбе, риск преждевременной смерти уменьшается на 36%.

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Для этого человеку необходимо быть физически активным 150 минут в неделю.

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