ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ночь с пятницы на субботу перекроют движение на проспекте Дзержинского

22.09.2017 16:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В столице с 22.00 пятницы до 5.00 субботы (22−23 сентября) на проспекте Дзержинского от второго переулка Розы Люксембург до улицы Клары Цеткин проезд для транспорта будет закрыт. В связи с этим меняются и некоторые городские маршруты, сообщает «Минсктранс».

Также «Минсктранс» предупреждает: в случае необходимости, транспорт будет работать с такими же изменениями и 23−24 сентября — с 22.30 до 5.00.
Автобус № 23 со стороны ДС «Малиновка-4» будет ехать от Карла Либкнехта по переулку Домашевскому, улице Домашевская, улице Тимирязева, улице Кальварийская, улице Романовская Слобода, улице Городской Вал, со стороны Городского Вала — по действующей трассе далее на улицу Клары Цеткин, Тимирязева, Домашевская, переулок Домашевский, Карла Либкнехта с остановками на станции метро Фрунзенская и «Музыкальный театр».

Троллейбус № 36 со стороны ДС «Юго-Запад» будет следовать до остановки «Ст.м. Михалово» с разворотом на транспортной развязке проспект Дзержинского с проспекта Жукова, со стороны ДС «Серебрянка» — до остановки «Вокзал» со следованием по Свердлова, Кирова, Ленинградской, Свердлова далее по маршруту.

Троллейбус № 40 со стороны ДС «Юго-Запад» ездить не будет. Он будет отправляться со стороны ДС «Карастояновой» до площади Мясникова со следованием по улице Немига, Мясникова в прямом направлении, в обратном направлении — улица Мясникова, К. Цеткин, Немига и далее.

Троллейбус № 53 со стороны ДС «Малиновка-4» поедет до остановки «Ст.м. Михалово» с разворотом на транспортной развязке проспекта Дзержинского с проспекта Жукова, со стороны ДС «Зеленый Луг-7» — до площади Мясникова (по трассе следования троллейбуса № 46).

Автобус № 57 со стороны ДС «Восточная» будет выезжать от улицы Немига по улице Клары Цеткин, Тимирязева, Домашевской, переулку Домашевскому, улице Карла Либкнехта, со стороны остановки «Семашко» — от Либкнехта по переулку Домашевскому, улице Домашевской, Тимирязева, Кальварийской, Романовской Слободе, улице Немига с остановками на «Ст.м. Фрунзенская» и «Музыкальный театр».

Автобусов № 74С со стороны ДС «Малиновка-4» будет стартовать от проспекта Дзержинского по переулку Розы Люксембург 2-й, улице Карла Либкнехта, переулку Домашевского, улице Домашевской, Тимирязева, Кальварийской, Романовской Слободе, Городскому Валу, со стороны РК «Городской Вал» — от улице Немига по Цеткин, Тимирязева, Домашевская, переулку Домашевскому, улице Карла Либкнехта, переулку Люксембург 2-й, проспекту Дзержинского с остановками «Ст.м. Фрунзенская», «Музыкальный театр».

Вместо троллейбусов с 22.00 будет курсировать автобус № 940 «ДС Юго-Запад — Романовская Слобода». Он проследует по улице Голубева, проспекту Дзержинского, переулку Р. Люксембург 2-й, улице К. Либкнехта, переулку Домашевскому, улице Домашевской, Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в прямом направлении, и по улиуе Немига, Клары Цеткин, Тимирязева, Домашевская, переулку Домашевскому, улице Карла Либкнехта, переулку Люксембург 2-й, проспекту Дзержинского, улице Голубева в обратном направлении.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также проспект могут перекрыть и в ночь с субботы на воскресенье.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Более 200 работ немецких художников представят на выставке в Национальном художественном музее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика