В ночь с пятницы на субботу перекроют движение на проспекте Дзержинского

В столице с 22.00 пятницы до 5.00 субботы (22−23 сентября) на проспекте Дзержинского от второго переулка Розы Люксембург до улицы Клары Цеткин проезд для транспорта будет закрыт. В связи с этим меняются и некоторые городские маршруты, сообщает « Минсктранс ».

Также «Минсктранс» предупреждает: в случае необходимости, транспорт будет работать с такими же изменениями и 23−24 сентября — с 22.30 до 5.00.

Автобус № 23 со стороны ДС «Малиновка-4» будет ехать от Карла Либкнехта по переулку Домашевскому, улице Домашевская, улице Тимирязева, улице Кальварийская, улице Романовская Слобода, улице Городской Вал, со стороны Городского Вала — по действующей трассе далее на улицу Клары Цеткин, Тимирязева, Домашевская, переулок Домашевский, Карла Либкнехта с остановками на станции метро Фрунзенская и «Музыкальный театр».

Троллейбус № 36 со стороны ДС «Юго-Запад» будет следовать до остановки «Ст.м. Михалово» с разворотом на транспортной развязке проспект Дзержинского с проспекта Жукова, со стороны ДС «Серебрянка» — до остановки «Вокзал» со следованием по Свердлова, Кирова, Ленинградской, Свердлова далее по маршруту.

Троллейбус № 40 со стороны ДС «Юго-Запад» ездить не будет. Он будет отправляться со стороны ДС «Карастояновой» до площади Мясникова со следованием по улице Немига, Мясникова в прямом направлении, в обратном направлении — улица Мясникова, К. Цеткин, Немига и далее.

Троллейбус № 53 со стороны ДС «Малиновка-4» поедет до остановки «Ст.м. Михалово» с разворотом на транспортной развязке проспекта Дзержинского с проспекта Жукова, со стороны ДС «Зеленый Луг-7» — до площади Мясникова (по трассе следования троллейбуса № 46).

Автобус № 57 со стороны ДС «Восточная» будет выезжать от улицы Немига по улице Клары Цеткин, Тимирязева, Домашевской, переулку Домашевскому, улице Карла Либкнехта, со стороны остановки «Семашко» — от Либкнехта по переулку Домашевскому, улице Домашевской, Тимирязева, Кальварийской, Романовской Слободе, улице Немига с остановками на «Ст.м. Фрунзенская» и «Музыкальный театр».

Автобусов № 74С со стороны ДС «Малиновка-4» будет стартовать от проспекта Дзержинского по переулку Розы Люксембург 2-й, улице Карла Либкнехта, переулку Домашевского, улице Домашевской, Тимирязева, Кальварийской, Романовской Слободе, Городскому Валу, со стороны РК «Городской Вал» — от улице Немига по Цеткин, Тимирязева, Домашевская, переулку Домашевскому, улице Карла Либкнехта, переулку Люксембург 2-й, проспекту Дзержинского с остановками «Ст.м. Фрунзенская», «Музыкальный театр».

Вместо троллейбусов с 22.00 будет курсировать автобус № 940 «ДС Юго-Запад — Романовская Слобода». Он проследует по улице Голубева, проспекту Дзержинского, переулку Р. Люксембург 2-й, улице К. Либкнехта, переулку Домашевскому, улице Домашевской, Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в прямом направлении, и по улиуе Немига, Клары Цеткин, Тимирязева, Домашевская, переулку Домашевскому, улице Карла Либкнехта, переулку Люксембург 2-й, проспекту Дзержинского, улице Голубева в обратном направлении.