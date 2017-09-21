Более 200 работ немецких художников представят на выставке в Национальном художественном музее

Выставка немецких художников « Эрнст Барлах — Кете Кольвиц. Преодолевая Существование » будет представлена в Минске. Проект в сфере искусства и диалог, в котором участвуют Германия, Беларусь, Россия и Украина можно увидеть с 6 октября по 3 декабря в Национальном художественном музее.





Спустя сто лет два немецких художника — Эрнст Барлах (1870−1938) и Кете Кольвиц (1867−1945) — возвращаются в культурный регион, к которому всегда тяготели душой и который заметно повлиял на их творчество. Взаимодействие и диалог культур, нашедшие отражение в их работах, легли и в основу этого проекта.

И Барлах, и Кольвиц в своих работах неоднократно обращались к культуре и истории Российской империи, а затем Советского союза. В 1906 году Эрнст Барлах совершил путешествие в Россию, во время которого обрел ориентиры и мотивы, определившие вс его последующее творчество. Кете Кольвиц выросла в Кенигсберге (Калининград). «Россия опьянила меня», — писала Кете Кольвиц после возвращения из путешествия по России 1927 года. Сперва поддержавшая Октябрьскую революцию, позже Кольвиц со скепсисом отзывалась о радикальном переустройстве общества: «Теперь я знаю, какой иллюзией было думать, что я выступаю за революцию, в то время как выступала я за эволюцию».

Кете Кольвиц и Эрнст Барлах являются выдающимися фигурами современности, потому что вопреки всему выступают в защиту человека в условиях его существования. Ни Барлах, ни Кольвиц никогда не пытались абстрагироваться от состояния человеческого существования, наоборот, оно стало лейтмотивом их творчества и отразилось в проникновенных образах, созданных ими. Проникновенны их работы и сегодня. Оба мастера видели свою основную задачу в том, чтобы изменить мир при помощи своих гуманистических работ, предостеречь человечество от войны и заразить его идеей мира.

Выставка «Барлах — Кольвиц» — это не просто экспорт произведений немецкого искусства первой половины двадцатого века на временную выставку в другую страну, это платформа для актуального диалога о прошлом и современности Европы. Наряду с историческими событиями, о которых напоминает выставка, импульс к нему дают, в первую очередь, ключевые для художников вопросы о приемлемом для человека и природы движении к мирному будущему — вопросы, которые остаются насущными и сегодня.

Проведение такого диалога является основной целью сопровождающего выставку арт-проекта для молодежи face art — face future.

В чем суть проекта face art — face future?

Образовательный интерактивный проект Face Art — Face Future (Лицом к искусству — лицом к будущему) — это возможность пройти креативное обучение под руководством ведущих арт-тренеров из Германии и Беларуси. Прочитать подробнее о проекте и подать заявку на участие можно заполнив простую форму .

Участие в проекте бесплатное. Обучение и подготовка собственных арт-проектов участников будет проходить с 7 октября по 4 ноября. Каждый участник по итогам проекта получит сертификат.

Стоимость билетов на выставку: 5 рублей.