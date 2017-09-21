Huawei выпустила безрамочный смартфон с четырьмя камерами

Компания Huawei представила безрамочный смартфон под названием Maimang 6. Его отличительные черты — двойная основная и фронтальная камеры. Об этом пишет Gizmochina.





Корпус гаджета выполнен из металла, на задней стороне корпуса есть сканер отпечатков пальцев. Диагональ дисплея Maimang 6 составляет 5,9 дюймов, разрешение — 2160 на 1080 пикселей. Экран прикрыт чуть изогнутым 2,5D-стеклом. Размеры смартфона — 156,2×75,2×7,5 мм, вес — 164 граммов.

Процессором стал чип Kirin 659 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ собственной памяти. В смартфоне предусмотрен гибридный слот для двух SIM-карт или одной «симки» и карты памяти формата microSD. Емкость встроенного аккумулятора — 3340 мАч. Операционная система — Android 7.0 с фирменной оболочкой производителя EMUI 5.1.





Основная фишка смартфона — сдвоенная основная и фронтальная камеры. Разрешение первого основного модуля — 16 Мп, второго — 2 Мп. Разрешение фронтальных фотомодулей равно13 и 2 Мп соответственно.

В продажу в Китае аппарат поступит 30 сентября по цене в 365 долларов. Скорее всего, в глобальную продажу устройство выйдет под названием Huawei Mate 10 Lite.

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