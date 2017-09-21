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iPhone 8 оказался в четыре раза быстрее топовых смартфонов Samsung

22.09.2017 16:54 — Разное | Tut.by  
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Новый iPhone 8, который сегодня поступил в официальную продажу, оказался в четыре раза быстрее флагманских смартфонов компании Samsung при редактировании видео. Об этом пишет ресурс 9to5mac.com.

Для сравнения производительности нового топового смартфона Apple с флагманскими аппаратами компании Samsung эксперты использовали двухминутное видео, снятое беспилотным дроном в сверхвысоком разрешении 4K. Они добавили в него одинаковые эффекты и переходы на iPhone 8, Galaxy Note 8 и Galaxy S8+, после чего экспортировали и сохранили видео.


iPhone 8 справился с задачей за 42 секунды, Galaxy Note 8 потратил на нее чуть более трех минут, Galaxy S8+ потребовалось больше 4 минут.

После эксперты сравнили iPhone 8 и 13-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel Core i7. В ходе эксперимента выяснилось, что смартфон работает быстрее. В многоядерном режиме в синтетическом тесте Geekbench iPhone 8 набрал 10 005 баллов, MacBook Pro — 9558 очков.

Разработчики бенчмарка утверждают, что подобное сравнение вполне уместно, но с некоторыми оговорками. В частности, ноутбуки обеспечивают стабильную работу в течение продолжительного периода времени. Смартфоны за счет отсутствия полноценной системы охлаждения с рассеиванием тепла напротив показывают лишь кратковременную пиковую мощность.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple.

 
 
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После эксперты сравнили iPhone 8 и 13-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel Core i7.

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