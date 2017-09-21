Для ИП и предприятий упростили ведение бизнеса на селе и в малых населенных

Для индивидуальных предпринимателей и предприятий, которые работают в сельской местности и в малых городах в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, упростили правила ведения бизнеса. Изменения предусмотрены президентским указом № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», который был сегодня подписан, сообщили в пресс-службе президента.



Снимок носит иллюстративный характер. Автолавка приезжает в деревню три раза в неделю. Фото Натальи Пригодич

«Указ направлен на развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории сельской местности и малых городских поселений со средней численностью населения до 10 тыс. человек», — говорится в пояснении к указу.

Документ предусматривает возможность установления на отдельных территориях особого режима налогообложения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания с уплатой налога на прибыль для предприятий в размере 6% и единого налога для индивидуальных предпринимателей в размере одной базовой величины, а также иных упрощенных условий осуществления этих видов деятельности.

Кроме того, предусматривается освобождение субъектов хозяйствования от налога на добавленную стоимость, налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

Действие налоговых льгот и иных условий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, закрепленных в документе, будет распространяться на населенные пункты и территорию вне населенных пунктов, определяемые решениями областных Советов депутатов.

Документ был подготовлен созданной на основании распоряжения президента рабочей группой в рамках проводимой работы по стимулированию деловой активности и исключению излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования, уточнили в пресс-службе президента.

Изменения направлены на развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и в малых городах, а также позволит создать дополнительные рабочие места для граждан, проживающих на этих территориях.

Напомним, Министерство антимонопольного регулирования и торговли еще весной подготовило проект указа, который должен упростить ведение бизнеса на селе и в малых населенных пунктах. Главная суть в низкой налоговой нагрузке на предпринимателей — всего одну базовую в год.

В августе начальник управления организации торговли и услуг МАРТ Виолетта Брезовская рассказала, кто сможет воспользоваться льготой.

За одну базовую величину в год смогут работать предприниматели, которые за бесценок купят пустующие помещения или объекты, которые сегодня используются неэффективно.

На льготных условиях можно будет легализовать и уже существующий бизнес на дому.

— Указ предусматривает возможность открыть в своем доме на первом этаже небольшую торговую точку, кафе или объект бытовых услуг. Например, парикмахерскую. При этом документ дает возможность не изменять целевое назначение помещения, что должно благоприятно сказаться на развитии бизнеса, — сказала Виолетта Брезовская.

Налог в одну базовую будет действовать и для объектов придорожного сервиса вблизи деревень

В МАРТе рассчитывают, что изменения не только повысят конкуренцию, но и дадут возможность развиваться производственному бизнесу.