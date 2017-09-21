В Бресте открыли велодорожку на проезжей части, на ней тут же припарковались автомобилисты

22 сентября в Бресте на улице Янки Купалы торжественно открыли велодорожку.





Велодорожки расположились по обе стороны дороги. Ширина велополосы в направлении улицы Гродненской составляет один метр, в направлении Пионерской — 80 сантиметров. Как отметил начальник УГАИ УВД Брестского облисполкома Сергей Талатай ради безопасности велосипедистов были применены инновационные виды разметки, а также изменен режим работы светофорных объектов. Там, где это возможно, транспортный и велосипедный потоки отделили зоной для парковки, а перед перекрестками для велосипедистов проложили тротуарные съезды с заниженными бордюрами к пешеходным переходам. Вскоре возле переходов также появятся турники для велосипедистов, за которые можно будет держаться в ожидании зеленого сигнала.





— Мы постарались совместить на проезжей части парковку для автомобилей и велодорожки. Мы так организовали движение, что у нас на дороге сначала идет велодорожка, за ней парковка транспорта, которая обеспечивает безопасность велосипедисту, а дальше — дорога, — отметил начальник областной ГАИ.





Брестские водители только привыкают к нововведениям. Например, в день открытия велодорожек, на них уже стояли несколько припаркованных авто. Как отметил Сергей Талатай в будущем данную проблему планируется решить в том числе и информационной работой с автомобилистами.





Представители брестских велоклубов, которые в числе первых проехали по велодорожкам, остались довольны нововведением.

— Это то, что нужно нашему городу. Я сейчас на работу езжу из микрорайона «Восток» в центр на общественном транспорте. Если такие велодорожки будут везде, то буду на работу ездить велосипедом. Это гарантирую, — объяснил член движения «За вело-Брест» Александр Щуров.





Сергей Талатай подчеркнул, что вскоре в городе появится больше велодорожек.

— Мы завяжем логистику так, чтобы велосипедист мог без особых трудностей попасть в любую часть города, — сообщил начальник управления ГАИ.

Как добавили в ГАИ региона, сейчас разрабатывается проектное решение обустройства велополосы на бульваре Космонавтов на участке от проспекта Машерова до Пушкинской.