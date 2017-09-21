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В рейтинге лучших камер смартфонов сменился лидер

22.09.2017 17:24 — Разное | Tut.by  
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Специалисты из DxOMark — авторитетного сервиса по оценке и сравнению камер в смартфонах — признали камеры iPhone 8 и iPhone 8 Plus лучшими среди всех протестированных ими аппаратов.


Оба устройства получили рекордные оценки. За видеосъемку iPhone 8 Plus получил 89 баллов, за фотосъемку — 96 баллов. У младшего iPhone 8 результаты немного иные — 90 баллов за видео и 93 балла за фото. Прежним рекордсменом была камера Google Pixel, которую специалисты сервиса оценили в 90 баллов.

Напомним: разрешение основной камеры iPhone 8 — 12 Мп, диафрагма f/1.8. Есть оптическая стабилизация изображения. В iPhone 8 Plus камера двойная (широкоугольная и телеобъектив). Разрешение обоих модулей — 12 Мп. Диафрагма — соответственно f/1.8 и f/2.8. Есть поддержка съемки в режиме студийного освещения Portrait Lighting.

В Беларуси iPhone 8 с 64 ГБ памяти будет стоить 1949 рублей (примерно 1005 долларов по текущему курсу). Версия с 256 ГБ памяти обойдется в 2469 рублей. Смартфон iPhone 8 Plus с 64 ГБ будет официально стоить в Беларуси 2329 рублей, 256 ГБ версия — 2759 рублей. Таким образом, «белорусский» iPhone 8 оказался одним из самых дорогих в мире.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны компании Apple.

 
 
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Оба аппарата получили рекордные показатели в рейтинге авторитетного сервиса по оценке и сравнению камер DxOMark.

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