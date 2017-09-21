Заявки на участие в Евроиграх в Минске подавали федерации по 43 видам спорта

Федерации по 43 видам спорта хотели быть представлены на II Европейских играх, которые пройдут в 2019 году в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин, передает корреспондент БЕЛТА.

— Предстоящий спортивный форум 2019 года в столице Беларуси вызывал высокий интерес у спортивных федераций, заявки подали 43 организации по 43 видам спорта. Однако изначально договаривались с Европейскими олимпийскими комитетами для оптимизации расходов Евроигр рассматривать прежде всего имеющуюся спортивную инфраструктуру, на которой можно качественно организовать соревнования. Остановили выбор на 15 видах. Уверен, программа получится зрелищной, — отметил директор фонда.

На совместном заседании Координационной комиссии ЕОК и дирекции проведения Евроигр в Минске обсуждался и вопрос организации телетрансляций. Во время соревнований необходимо будет вести качественную и бесперебойную трансляцию со всех 12 арен.

— Определены две телекомпании с хорошей репутацией в этой сфере. Первая корпорация работала на нескольких Олимпийских играх, в том числе на I Европейских играх в Баку. Вторая также имеет богатый опыт спортивных трансляций и на данный момент вещает на весь мир из Ашхабада, где проходят V Азиатские игры в закрытых помещениях. Основное требование комиссии ЕОК — качество информации и качество картинки. Тендер продлится до середины октября, — рассказал Георгий Катулин.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, футбол пляжный. Атлеты разыграют 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.