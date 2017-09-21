Главные проблемы белорусских фестивалей: организаторы комментируют итоги летнего сезона

Среди мероприятий под открытым небом формат фестивалей с музыкой и пивом привлекает максимальное число зрителей. Из-за этого некоторые опен-эйры сопровождаются неудобствами: постоянного сигнала мобильной связи нет, а очереди за едой и в туалет с пробками при выезде — есть. Каким фестивалям удалось этого избежать, а кому еще придется работать — в нашем материале.



Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

«Без поддержки спонсоров фестиваль в Беларуси невозможен»

Этим летом в Минске и окрестностях прошло более 20 фестивалей под открытым небом различных форматов. Для детей , для взрослых, фестивали еды и феерверков . Кроме Минска, крупные фестивали принимал традиционно Витебск — там гремел очередной «Славянский базар». Укрепили свои позиции и некоторые другие фэсты за пределами столицы: «Вива Браслав» на Браславских озерах, в Лиде — Lidbeer. Праздников под открытым небом, несмотря на не самые благоприятные погодные условия, стало незначительно, но больше. В основном за счет небольших тематических фестивалей.

Впрочем, один из крупнейших летних опен-эйров в этом году не проводился : это фестиваль «МОСТ», который проходил на «Боровой».

— К сожалению, фестивальное движение в Беларуси за последние десять лет никак не развилось. Мы как начинали с 11 долларов за билет на первом Global Gathering Freedom Music (а было это более 10 лет назад), по той же цене билеты на «Рок за Бобров» продаются и сейчас, — комментировал в интервью AFISHA.TUT.BY Андрей Алексеев, директор концертного агентства «Атом Интертеймент», которое занималось организацией фестиваля.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Три крупнейших фестиваля этого года — «Рок за Бобров», A-fest и Lidbeer проводили при поддержке титульных спонсоров — пивоваренных компаний. Директоры концертных агентств, которые занимаются на фестивалях организацией музыкальной части, говорят, что работать в другом формате в Беларуси очень сложно.

— Без партнерской финансовой поддержки фестиваль в Беларуси невозможен. Взгляните даже на Европу: там более-менее все знаковые фестивали проходят при поддержке брендов. Просто потому что на одних билетах окупить затраты сложно. А мы еще и стараемся цену на билеты сохранить невысокой, — рассказывал нам в интервью Александр Косач, директор компании Jet Event и соорганизатор «Рока за Бобров».

И, конечно, вероятность того, что в Минск приедут Muse, Red Hot Chili Peppers или Мадонна очень невелика.

— В Минске, конечно, есть их фанаты. Но за какие деньги они готовы пойти на концерт? Кого устроит билет за 200−250 долларов? Для этого очень сильно нужно любить Бейонсе.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На минских же фестивалях цены билетов колеблятся от 10 до 25 долларов в эквиваленте. И это при том, что в 2017-м году они подорожали: «Рок за Бобров» — с 25 рублей в 2016 году до 35-ти в этом. Вход к главной музыкальной сцене на Lidbeer тоже стал платным (до 15 рублей) против бесплатного в прошлом году. От максимальных 30 рублей за два дня на FSP в прошлом году цена поднялась до 40 рублей в этом. С такими ценами на билеты, отмечаются организаторы, провести фестиваль без партнера не представляется возможным. А поднимать цены — значит обречь себя на малочисленную аудиторию.

С точки зрения выбора артистов последние годы столичные промоутеры идут по пути наименьшего сопротивления: привозят тех, кто накакуне выступал или будет выступать на московских фэстах. Или тех певцов, у кого еще запланированы концерты в Минске.

Например, Everything Everything или Антоха МС, которые 29 июля были на московском «Пикнике Афиши», а 30 июля — на минском FSP. Или Anacondaz, которые выходили на сцену «Рока за Бобров», а после фэста уже дважды успели побывать с концертами в белорусской столице. С того же фестиваля «Чайф» (группа в ноябре везет в Минск новую программу). Джамала, выступавшая на Mirum Music Festival (концерт украинки еще пройдет в Prime Hall). И это далеко не все.



На выступлении «Brutto & Ляпис» на «Рок за Бобров». Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Еще одна фестивальная тенденция — Сергей Михалок. Музыканту под разными предлогами отказывали в предоставлении любой площадки для выступления шесть лет. Но в прошлом году ему разрешили выступать в Гомеле прошел концерт BRUTTO">Гомеле, и они с командой с аншлагом прокатились по многим другим белорусским городам. «Brutto & Ляпис» были хедлайнерами минимум двух фестивалей 2017 года — уже не раз упомянутого «Рока за Бобров» и «Навальніцы».

Если говорить о проблемах, то кроме очевидных — финансовых — напрашиваются и организационные. Они на крупных белорусских фестивалях, как правило, одинаковые: очереди, пробки, проблемы со связью и сервисом. О том, как с ними справляются на одном из самых крупных фестивалей Европы — венгерском Sziget — мы уже писали . А как организаторы в Минске борются с ними? Узнали у них напрямую.

«Рок за Бобров»: очереди и пробки



Фото предоставлено организаторами фестиваля

Где: аэродром «Боровая», Минский район. Когда: 22 июля 2017, фестиваль проводят с 2005 года. Количество посетителей: 25 000 (в 2016 году — 15 000 человек). Основные проблемы: очереди за едой и напитками, пробка при выезде.

Организаторы попробовали исправить ошибки предыдущего года (очереди за едой, пивом и в туалет), но справились не со всеми . К примеру, биотуалетов на территории фестиваля стало действительно много, и очередей, как в прошлом году, не было.

Но очереди за едой и напитками сохранились, в них можно было провести от 40 минут вечером до часа или даже дольше в период с 19 до 21 часа. Это при том, что площадь фудкорта стала больше в два с половиной раза, а в некоторых точках продавали только напитки (воду и пиво). Кроме того, «легла» связь, что вызвало отключение платежных терминалов. А это, в свою очередь, добавило неразберихи на фудкортах.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— По сравнению с прошлым годом мы значительно увеличили как площадь фестиваля в целом, так и площадь фудкортов и количество торговых точек. Больше чем в два раза прибавилось туалетов. К тому же улучшили подсветку зон в темное время суток, — говорит Александр Косач, директор компании, которая занимается организацией фестиваля.

Ежегодная проблема с выездом из «Боровой» была актуальна и в этом году.

— Мы имеем только один выезд на узкую трассу Колодищи — Заславль — этим и обусловлены заторы. Но прикладываем все усилия, чтобы разгрузить парковку максимально быстро: для этого по согласованию с сотрудниками ГАИ выезд делается односторонним.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В целом, говорит Александр Косач, фестиваль прошел успешно.

— На высоком организационном уровне, с потрясающей атмосферой. В следующем году постараемся исправить все «сбои», о которых написано выше. К тому же можно однозначно говорить о кардинальном изменении площади фестиваля, логистики работы торговых точек на фудкорте. Изменения затронут и техническую часть, но это уже отдельная история, — резюмирует Александр.

A-fest: проблемы со связью и недовольные участники фудкорта



Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Где: Лошицкий парк, Минск. Когда: 12 августа 2017, фестиваль проводят с 2016 года. Количество посетителей: 150 000 человек (в 2016 году — 80 000 человек). Основные проблемы: сигнал мобильной связи, недовольство подрядчиков.

В этом году исправился и A-fest: традиционных фестивальных очередей в туалет на единственном бесплатном фестивале такого масштаба в этом году не было. Практически не было очередей и на фудкорте, который увеличили в четыре раза.

— Мы улучшили навигацию, добавили указателей: количество туалетов осталось прежним, но найти их стало проще, — комментировала еще во время мероприятия менеджер по коммуникациям компании «Оливария» Алла Летяго. — Мы закупили новое оборудование: 30 установок быстрого налива, которые наливают пиво за 10 секунд.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Фестивалем остались довольны все, кроме подрядчиков: тех прибылей, на которые они рассчитывали, не получили.

«Лично пообщалась с арендаторами мест на фудкорте, которые оплачивали по BYN1500 за место. При заключении договора организаторы обещали, что торговых точек будет 40. Потом их стало 80. А когда компании в день мероприятия приехали расставляться, их оказалось 124. „Зато нет очередей“, — скажет посетитель. Отлично, скажу вам я как предприниматель со стажем. Но тогда почему изменение количества мест для продажи не повлияло на размер аренды? Где коммерческое обоснование стоимости места?» — писали после феста.

В компании «Оливария» поясняли, что все были в одинаковых условиях, а арендная плата устанавливалась пропорционально занимаемой площади.

— Кафе сами решали, сколько квадратных метров брать. Организаторы также предоставляли рестораторам выбор места размещения из всего пула возможных локаций в парке, в порядке очередности поступления заявок на участие в фестивале. Мы со своей стороны обеспечили рестораторам всю необходимую инфраструктуру (электричество, генераторы, холодильное оборудование, шатры, зонты и т.д.). Дальше — уже дело рук ресторатора: меню, цены, коммуникация — конкуренция за клиента при таком богатом выборе наверняка присутствует, — говорила Алла Летяго в комментарии vsemenu.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Традиционно при таком скоплении людей минчане испытывали проблемы с мобильной связью. Давать комментарий по этому вопросу организаторы фестиваля отказались, но отметили, что в будущем планируют еще более тщательно подойти к организации фестиваля, его зонированию. В целом в компании рады, как прошел фестиваль.

— Для нас очень важно, что посетители A-fest остались довольны тем, как спрогрессировал в этом году фестиваль: и в плане организации каких-то бытовых вещей, и в плане развлечений, музыки, — комментирует директор по маркетингу и развитию бизнеса «Оливарии» Анна Губкина.

Lidbeer: задержка «Океана Ельзы», голос ведущего и пробка при выезде из Лиды



Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

Где: Лида. Когда: 9 сентября 2017, фестиваль проводят с 2015 года. Количество посетителей: 120 000 человек (бесплатная часть и гала-концерт). В 2016 году — 100 000 человек. Основные проблемы: небольшие очереди за едой и в туалет, задержка выступления хедлайнера — «Океана Ельзы», «севший» голос ведущего, пробка при выезде из Лиды.

Об организации Lidbeer в прошлом году тоже много спорили . Проблемы все те же: очереди, очереди, очереди. В этом году организаторы исправились: зону санитарии увеличили в три раза, точек фудкорта — в два. И очереди стали незначительными.

— Еще стало больше поддонов в зонах отдыха, мы закупили установки быстрого налива пива. Появились точки, где можно было купить только пиво или только еду. В том числе и это спасло от коллапса, — говорит Наталья Ефимкина, менеджер по корпоративным коммуникациям ОАО «Лидское пиво».



Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

Еще, рассказывает Наталья, была выделена большая зона под кемпинг и парковку. Гости фестиваля могли приехать как со своими палатками, так и заранее забронировать уже готовую палатку у партнеров фестиваля. К тому же палаточный лагерь находился в 10−15 минутах ходьбы от главной сцены.

Основные претензии этого года — задержка выступления «Океана Ельзы» и не очень хорошего качества звук. А еще — сорванный голос ведущего.

— Задержка была, но на живых концертах такое случается часто. В целом мы остались довольны тем, что наш фестиваль — это атмосфера, это радость, это прекрасные эмоции для гостей. Все остальное решаемо.



Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

Много усилий, по словам менеджера по корпоративным коммуникациям, приложили к решению транспортного вопроса. Однако быстро уехать из Лиды так и не получилось: в пробке гости фестиваля провели по 40−50 минут.

— Ситуация на дороге в этом году, особенно на выезде из Лиды в Минск (М6), усложнялась ремонтом, который сейчас ведется на этой трассе. На совещаниях мы поднимали этот вопрос с ГАИ, и во многом они пошли нам навстречу в этом вопросе, результатом чего и стало сокращение времени пробки (для сравнения, в прошлом году люди стояли по 3−4 часа). Уверены, что в следующем году, когда дорога будет более доступна, проблема станет меньше, — резюмирует Наталья Ефимкина.

FSP: маленькая парковка, дождь и отсутствие алкоголя



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Где: сухой парк Dreamland. Когда: 29−30 июля 2017, фестиваль проводят с 2011 года (в формате вечеринки для друзей — с 2008). Количество посетителей: 17 000 за два дня (в 2016 году — 15 000 человек). Основные проблемы: парковка, дождь в первый день фестиваля и отсутствие алкоголя на территории феста.

Еще одно мероприятие — городской арт-пикник — по формату отличается от трех предыдущих фестов. Но внимания заслуживает хотя бы потому, что концертная часть, как и само мероприятие, растянулась на два дня. В первый день пикнику не повезло с погодой — это и было самой большой проблемой.

— На этот случай мы заготовили 5 тысяч дождевиков, — рассказывает PR-менеджер FSP Алла Алоэ. — В целом мы увеличили территорию фестиваля на 30%, а количество посадочных мест — на 50%. Также улучшили систему навигации и отсортировали 100% отходов, собранных на фестивале.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Еще одной значительной проблемой была маленькая парковка возле Dreamland: посетителям приходилось оставлять авто на парковке ближайшего торгового центра или искать место где-то еще (парковка у Dreamland была сокращена из-за стройки).

— На сайте и в анонсах СМИ мы писали о расположении ближайших бесплатных паркингов, рекомендовали приезжать на велосипеде или воспользоваться Uber.

Еще среди претензий были ночной перерыв между днями фестиваля, отсутствие алкоголя и кемпинга. Организаторы говорят, что, в случае, когда фестиваль переберется на загородную площадку (а смене локации на FSP всегда рады), то кемпинг, конечно, будет предусмотрен.

— Насчет продажи алкоголя — мы думаем над этим вопросом. Возможно, в ограниченном доступе и в специально оборудованной зоне он появится в следующем году.





На будущий год организаторы планируют привлечь больше зарубежных гостей.

— Что касается новинок, которые мы планируем уже сейчас, то в 2018 году мы привнесем Geek-corner для самых продвинутых и любознательных, кроме обычных видов спорта, появится киберспорт, споты с AR- и VR-технологиями, для ценителей искусства заработает настоящий театр с элементами современного и пластического театров, необычный кинотеатр с авторскими работами европейских режиссеров.

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